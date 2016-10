Portal revela nombre de mujer a la que Trump supuestamente se refería en sus comentarios

La mujer a la que Donald Trump hace alusión, en los comentarios del video que fue divulgado ayer, seria la expresentadora de televisión Nancy O’Dell, informó el sitio Access Hollywood.

Este programa habría obtenido el video 2005 que fue dado a conocer por el diario The Washington Post, donde aparece Trump hablando, de forma inapropiada de mujeres, con el expresentador de televisión Billy Bush.

En dicho video el magnate habla supuestamente de O’Dell y dice que intentó “seducirla y que falló” entre otros comentarios donde utiliza lenguage ‘vulgar’ y ‘machista’ y que han causado furia en distintos grupos.

Nancy O’Dell, es una experimentada periodista y presentadora del programa Entertainment Tonight.

La presentadora se ha casó dos veces y desde el 2005 es esposa de Keith Zubchevich .

Access Hollywood acknowledges that Nancy O’Dell is the married woman Trump was referring to. pic.twitter.com/G1YfrgNDtC

— Lauren Werner (@LaurenWern) 8 de octubre de 2016