Por esta razón Trump abandona evento (VIDEO)

Simplemente se fue. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía programado firmar este viernes dos órdenes ejecutivas en relación a las políticas comerciales, donde se plantean ‘frenar las violaciones’ de otros países, prefirió abandonar la sala.

El diario Excélsior afirma que la ceremonia se llevó a cabo en la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde después de agradecer a los medios por asistir, el presidente se dirigió a la puerta y salió… sin firmar ninguna de las órdenes ejecutivas y ante el asombro de los periodistas y de su mismo equipo.

Incluso en las imágenes del incidentese puede ver cómo luego de la repentina reacción del mandatario, el vicepresidente Mike Pence, intenta advertirle del error tomándolo del brazo mientras salía de la sala, pero Trump le pide que recoja los papeles del escritorio y se los lleve después.

Y es que como ya es costumbre, Trump posa para la cámara mientras firma sus órdenes, pero en esta ocasión todo fue diferente y se retiró del lugar molesto.

Según el diario The Hill, afirma que el presidente resolvió retirarse del recinto luego de que uno de los periodistas presentes le formulara una pregunta en relación al ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, envuelto en un escándalo mediático, aunque eso no está confirmado.