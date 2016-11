ÚLTIMA HORA: 1 muerto y 9 heridos en balacera en Nueva Orleans

Un hombre falleció y nueve personas más resultaron heridas en una balacera en el Barrio Francés de Nueva Orleans, dijo la policía de la ciudad el domingo.

El jefe de policía Michael Harrison dijo en una conferencia de prensa que los agentes acudieron a la 1:30 al sitio del tiroteo en la intersección de las calles Iberville y Bourbon. Dijo que las víctimas, con edades de entre 20 y 37 años, eran dos mujeres y ocho hombres. Un hombre murió en el hospital.

Añadió que la policía no sabe qué motivó el tiroteo, pero uno de los hombres heridos estaba arrestado bajo cargos de portación de armas de fuego. El tiroteo ocurrió pese a un incremento de la presencia policial en el área debido al partido de fútbol americano universitario el sábado por la noche entre Southern y Grambling State.

