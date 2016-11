Piden niños a Trump ser amable

Tras unas reñidas y divisivas elecciones, muchos padres en Estados Unidos vieron muy difícil encontrar algo bueno que enseñarle a sus hijos de la experiencia.

Pero una madre de Seattle tuvo una idea que se hizo viral en redes.

Después de la elección, Molly Spence Sahebjami notó que su hijo de 5 años estaba muy alarmado por la retórica de Trump hacia los musulmanes, ya que tiene familiares en Irán, por lo que sugirió a su hijo que escribiera una carta a Trump en la que le recordara la importancia de ser amable con la gente, aunque no concuerdes con ella.

“Querido Presidente electo Trump, por favor sea un buen Presidente. Sea amable con todos. Algunas personas en mi familia son de una religión especial y no son malos”, dice la carta del pequeño.

Molly Spence creó entonces un grupo en Facebook, “Querido Presidente Trump: cartas de niños sobre la amabilidad”, para que otros niños redactaran misivas al Mandatario electo.

Sahebjami, quien vive en un estado que votó masivamente por la demócrata Hillary Clinton, contó a The Washington Post que conocía a mucha gente que desaprueba el lenguaje vulgar de Trump.

Lanzó el grupo privado de Facebook invitando a 200 amigos, que tienen tendencias políticas muy distintas. A los pocos días, los miembros ya se contaban en miles y, tras una semana, ya tenía 9 mil integrantes.

Sahebjami explicó que decidió que el grupo fuera privado para proteger hasta cierto punto a los niños y para tener un control sobre los miembros. Hasta ahora ha rechazado a dos neonazis.

El resultado ha sido muy positivo.

“Querido señor Trump. Por favor sea amable. Del pequeño Tommy”, dice otra de las cartas, acompañada con el dibujo de un arcoiris.

Otra pequeña se ofreció a servir como consejera de Trump.

“Querido señor Presidente, no diga cosas malvadas. Esto me ayuda a calmarme: meditar, leer y descansar. ¡Buena suerte con su nuevo trabajo! Dígame si le puedo ayudar”, le escribió Szaba, de seis años.

Pero, sin duda, quien se esmeró más en aconsejar al Presidente electo fue Kela, de siete años, quien redactó una lista de 12 puntos sobre cómo ser agradable.

“Para el señor Trump. Cómo ser amable. Diga cosas como “bien hecho”. No culpe a otros cuando usted es el que se equivoca. No mienta. No grite. Compórtese. No le diga a la gente qué hacer. Tenga modales, diga cosas como “gracias y no, gracias”. Escuche a otras personas. No hable perversamente. No lastime a otros. Ayude a la gente. Ser diferente es cool!”, le recomendó.