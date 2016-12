Pide Roger Stone a Trump que procese a Hillary

Roger Stone, un aliado desde hace mucho tiempo del presidente electo Donald Trump, pidió a través de Twitter a la nueva administración que pregunte a un gran jurado si la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton debería ser penalmente procesada, publicó The Hill.

El tweet de Stone se vincula a una petición dirigida a Trump y al senador Jeff Sessions, a quien el presidente electo eligió como fiscal general, pidiéndoles que presenten pruebas contra Clinton a los grandes jurados.

No way should @HillaryClinton avoid prosecution #LockHerUp Sign our petition to the @realDonaldTrump Administration https://t.co/5vZ9j7OUog

— Roger Stone (@RogerJStoneJr) 19 de diciembre de 2016