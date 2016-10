Periodista hispana regaña a asesor de Trump en vivo (VIDEO)

La periodista hispana María Hinojosa no pudo más y le tuvo que poner un alto a un asesor de Trump. Y es que durante un enlace en vivo con Steve Cortés, asesor del consejo hispano del republicano, la conductora “sacó las garras” por los latinos.

Esto ocurrió durante el programa AM Joy de MSNBC, en el que Cortés utilizó el término “inmigrantes ilegales”, por lo que Hinojosa lo interrumpió: “Ilegal no es un sustantivo, lo que puede hacer es decir que un inmigrante que vive ilegalmente o que un inmigrante vive sin papeles o sin documentos en este país. Pero lo que no se puede hacer es etiquetar a una persona como ilegal”, dijo.

Just had to get “illegals” in there, huh @CortesSteve? Watch @Maria_Hinojosa explain why #WordsMatter on #AMJoy https://t.co/0rRqiAsIF2 pic.twitter.com/wNuYCtWmts

— Define American (@DefineAmerican) 29 de octubre de 2016