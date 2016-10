Pega FBI a Clinton y al peso

A 11 días de la elección presidencial en Estados Unidos, la Agencia Federal de Investigación (FBI) sacudió la campaña de Hillary Clinton y, de rebote, al peso mexicano.

En una carta al Congreso estadounidense, James B. Comey, director del FBI, anunció ayer que reabrió la investigación criminal de los correos electrónicos de Clinton cuando era Secretaria de Estado.

“En conexión con un caso no relacionado, el FBI conoció la existencia de correos electrónicos que parecen ser pertinentes a la investigación.

“Le escribo para informarle que el equipo de investigación me enteró ayer del tema y estoy de acuerdo en que el FBI debe hacer las investigaciones correspondientes para revisar estos correos y determinar si contienen información clasificada, así como su importancia para nuestra investigación”, escribió Comey.

La reapertura del caso sacudió a la bolsa de valores estadounidense y provocó una depreciación de la moneda mexicana, que se cotizó ayer en 19.25 pesos por dólar.

“¡Encarcélenla, encarcélenla!”, corearon seguidores de Donald Trump al conocer la noticia en un mitin en New Hampshire.

“La corrupción de Hillary Clinton es de una escala que nunca habíamos visto. No debemos permitir que lleve su esquema criminal a la Oficina Oval”, arengó el republicano.

En conferencia, Clinton retó al FBI a hacer pública toda la información que tiene.

Su campaña lamentó que el FBI rompa ahora su tradición de ser especialmente cuidadoso en su accionar los días previos a una elección.