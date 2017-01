Partidarios de Trump dejan increíble mensaje y propina a mesera afroamericana (FOTO)

Cuando Rosalynd Harris atendió a tres hombres en Busboys and Poets de Washington, DC, rápidamente adivinó que no eran de la ciudad y que probablemente estaban ahí por la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Lo que nunca se imaginó es que estos seguidores del magnate republicano provenientes de Texas le darían una propina del 625% de su cuenta y que, además, le dejarían un increíble mensaje escrito en el ticket.

“No razas, no género, solo americanos. Dios te bendiga”, decía la nota entre otras cosas, un mensaje que conmovió a la joven afroamericana de 25 años de edad.

We rise by lifting others. A lovely act of kindness pic.twitter.com/S01SV3w8ts

— Busboys and Poets (@busboysandpoets) 24 de enero de 2017