Parlamento Europeo pide solicitar visa a estadounidenses

El Parlamento Europeo está presionando al órgano ejecutivo de la Unión Europea para que restaure temporalmente los requerimientos de visa para los estadounidenses que visiten la región, dado que Estados Unidos no permite el libre ingreso a los ciudadanos de cinco países de la UE.

La Legislatura exhortó el jueves a la Comisión Europea a actuar en el plazo de dos meses. La CE estaba obligada legalmente a proponer en abril pasado qué visas serían reintroducidas para los ciudadanos estadounidenses durante 12 meses, pero el bloque de 28 países prefirió no tomar acción.

Los estadounidenses pueden viajar por todos los países de la UE sin necesidad de visas, pero Estados Unidos no ha otorgado la misma concesión a los ciudadanos de Bulgaria, Croacia, Chipre, Polonia y Rumania.

La CE ha dicho que cobrar visas a los estadounidenses también afectará el comercio, el turismo y la economía europeos.

La votación del Parlamento ejerce presión sobre la Comisión Europea para que llegue a una conclusión pendiente sobre qué hacer con respecto a la falta de reciprocidad, una conclusión que podría incluir una imposición de un año de visado para ciudadanos estadounidenses.

La Comisión recibió por primera vez una notificación sobre la cuestión en abril de 2014. No obstante, la inicial votación se dio en un momento no oportuno para la administración de Obama que estaba en medio de negociaciones formales con funcionarios de la UE sobre maneras de aumentar la cooperación, incluyendo un acuerdo de libre comercio con ésta, informó The New York Times en ese entonces.

Los tres primeros países de esa lista han revisado sus políticas desde entonces. Y Canadá ha anunciado que levantará los requisitos de visado para ciudadanos búlgaros y rumanos en diciembre de 2017.