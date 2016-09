Obama se siente ‘orgulloso’ de Hillary y Michelle ataca a Trump

Mientras que Obama le envió a Hillary Clinton un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, la primera dama Michelle, arremetió contra Trump y dijo: “Necesitamos un adulto en la Casa Blanca”.

A través de las redes sociales el presidente Obama escribió: “No podría estar más orgulloso de @HillaryClinton. Su visión y dominio durante el debate muestran que está lista para ser la próxima presidenta de Estados Unidos”, comentó después de que varios especialistas le dieran la victoria a la demócrata tras el debate del lunes.

Couldn’t be more proud of @HillaryClinton. Her vision and command during last night’s debate showed that she’s ready to be our next @POTUS.

— President Obama (@POTUS) 27 de septiembre de 2016