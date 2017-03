Obama responde a Trump que “nunca” ordenó investigar a un ciudadano de EE.UU.

El expresidente Barack Obama replicó hoy a su sucesor, Donald Trump, que “nunca” ordenó la grabación de las conversaciones de ningún ciudadano estadounidense, tras las acusaciones del republicano sobre el supuesto pinchazo llevado a cabo en sus oficinas de Nueva York.

“Ni el Presidente Obama ni nadie en la Casa Blanca han ordenado nunca la vigilancia de ningún ciudadano estadounidense”, aseguró Kevin Lewis, portavoz del exmandatario en un escueto comunicado.

Lewis agregó que “una regla básica del Gobierno de Obama era que ningún funcionario de la Casa Blanca interferiría en ninguna investigación independiente del Departamento de Justicia”.

“Cualquier otra sugerencia al respecto es simplemente falsa”, culminó el comunicado del portavoz de Obama.

De este modo, el expresidente respondía así a las acusaciones de la mañana de este sábado del presidente Trump en las que le señalaba directamente como responsable de las grabaciones de sus conversaciones en el edificio de Nueva York que lleva el nombre del magnate, sede su equipo de campaña electoral.

“¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama tenía mis líneas pinchadas en la Torre Trump antes de la victoria. No se encontró nada. Esto es ¡McCarthyismo!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter, al citar a la “caza de brujas” de ese senador ultraderechista estadounidense durante los años cincuenta.

Aún sin aportar dato alguno, en una serie de tuits que publicó a primera hora de la mañana, Trump calificó también a Obama de “malo” o “enfermo”.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017