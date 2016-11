Obama pide unidad tras una campaña “divisiva” en su último Acción de Gracias (FOTOS Y VIDEO)

El presidente Barack Obama pidió hoy reflexionar sobre lo que “realmente une” a todos los estadounidenses tras una campaña electoral “ruidosa, apasionada y a veces divisiva”, en su último mensaje desde la Casa Blanca con motivo de la festividad de Acción de Gracias.

Pero no sólo le dedicó el mensaje a los estadounidenses… también a sus hijas. En el conmovedor mensaje publicado en su cuenta de Facebook, hace referencia a los ocho años que han pasado sus hijas Sasha y Malia, quienes al igual que el presidente se despiden de cada uno de sus rincones favoritos de la que fuera su residencia durante los últimos ocho años.

“El día de hoy mi familia se unirá a los estadunidenses de todo el país para sentarnos juntos y dar gracias por lo bueno en nuestras vidas”, aseguró el presidente tras agregar que está será la última ocasión que la familia Obama se sienta a la mesa en la Casa Blanca para dar gracias, publicó el diario Excélsior.

“Para mí, esta casa ha servido como telón de fondo a los tiempos y situaciones difíciles que suelen caracterizar la presidencia, pero también ha sido la casa – es donde Michelle y yo hemos visto a nuestras hijas crecer en las graciosas, inteligentes, humildes y extraordinarias jóvenes que son hoy”, dijo Obama en Facebok.

En otro mensaje, trasmitido a través de radio e internet, Obama deseó un feliz Acción de Gracias, la fiesta familiar más importante del país, a todos sus compatriotas y explicó que hoy disfrutará del día como todo el mundo, en familia y comiendo pavo.

“Daremos las gracias por tenernos los unos a los otros, y por todo lo que Dios nos ha dado. Y reflexionaremos sobre lo que realmente nos une como estadounidenses”, anticipó Obama, a quien le quedan menos de dos meses de mandato.

“Esto nunca ha sido tan importante”, ya que, “como país, acabamos de salir de una temporada de campaña ruidosa, apasionada y, a veces, divisiva”, enfatizó a continuación en un video de Twitter.

Pero, unas semanas después de las elecciones, en las que el republicano Donald Trump se impuso a la favorita, la demócrata Hillary Clinton, el día de Acción de Gracias “nos recuerda que, sin importar nuestras diferencias, seguimos siendo un solo pueblo, parte de algo más grande que nosotros mismos”, afirmó Obama.

“Somos comunidades que avanzamos juntas. Somos vecinos que nos cuidamos unos a otros, especialmente a aquellos que tienen menos. Siempre somos, simplemente, estadounidenses”, agregó el presidente.



Desde la victoria de Trump, Obama ha dejado claro que su principal objetivo es que la transición de poder en la Casa Blanca se realice de forma tranquila y sin complicaciones, y desea que el presidente electo “tenga éxito” porque, a su juicio, si eso sucede a Estados Unidos también le irá bien.

