Obama irónico: Muro no frenará a mosquito portador del zika

Como pocas veces el presidente estadounidense Barack Obama aprovechó su discurso para lanzarle una indirecta a Trump e ironizar un poco acerca de sus intenciones de construir un muro.

El mandatario dijo el martes que la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México aislaría a Estados Unidos de la comunidad internacional y no arrojaría grandes beneficios.

Durante su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Obama lanzó una indirecta no muy sutil contra el candidato republicano que aspira a reemplazarlo en la Casa Blanca. Obama dijo: “El mundo es muy chico para que nosotros simplemente construyamos un muro y evitemos que (el extremismo) afecte nuestras sociedades”.

En el mundo actual globalizado e interdependiente, “una nación rodeada de muros será una nación prisionera de sí misma”, afirmó el mandatario.

Sin mencionar a Donald Trump, Obama recurrió por un momento a la ironía para denunciar lo que considera políticas aislacionistas del magnate y candidato republicano a la presidencia que propone la construcción de un muro en la frontera para contener la inmigración ilegal y que apela a sentimientos nacionalistas prometiendo hacer que Estados Unidos “vuelva a ser un gran país” .

“No podemos combatir enfermedades como el zika, que no reconoce fronteras — los mosquitos no respetan muros–, si no le damos la misma importancia que a la lucha contra el ébola”, expresó.

Obama señaló que las migraciones masivas como uno de los desafíos que enfrenta el mundo y que a veces hacen dudar a los pueblos de su identidad. Pero defendió el derecho de la gente a emigrar para escaparle a la pobreza y los conflictos, a pesar de que bajo su gobierno fueron deportadas unas 2,5 millones de personas.

“No hay soluciones fáciles y debemos respetar las tradiciones de la gente. Pero creo que no es posible progresar si nuestro deseo de preservar nuestra identidad cede al impulso de deshumanizar o dominar a otros grupos”, manifestó Obama. “Si nuestra religión nos hace perseguir a quienes profesan otra fe, si encarcelamos o agredimos a los gays, si nuestras tradiciones hacen que las niñas no vayan a la escuela, si discriminamos en base a la raza, la tribu o el origen étnico, las frágiles ataduras de la civilización se romperán”.

“El mundo es demasiado pequeño y estamos todos juntos en esto, como para apelar a esas viejas formas de pensar”.

En su discurso Obama hizo una lista de las bondades de la integración, la cooperación y el comercio libre. Mencionó específicamente el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica entre Chile, México, Perú, Estados Unidos, Brunéi, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam.

Sostuvo que es importante “combatir los excesos del capitalismo, no para castigar la riqueza, sino para evitar la repetición de crisis que lo pueden destruir”.

“Por eso trabajamos con otras naciones para mejorar las normas que rigen la actividad bancaria y las tarifas impositivas, porque una nación que le pide a los oligarcas menos que a la gente común se va a pudrir de adentro. Es por eso que impulsamos la transparencia y la cooperación para erradicar la corrupción”, acotó Obama. “Es por eso que elaboramos tratados comerciales para elevar las normas laborales y las reglas para el medio ambiente, como hemos hecho con el Acuerdo Transpacífico, para que los beneficios se distribuyan de una forma más amplia”.

Obama admitió que Estados Unidos y otras potencias mundiales tienen un poder limitado para resolver los desafíos más profundos del mundo, pero llamó al planeta a emprender una “corrección de curso” de la globalización a fin de asegurarse que las naciones no retrocedan a un mundo más dividido.

Obama reconoció que el extremismo y la violencia sectaria que siembra caos en el Medio Oriente y otras partes “no serán revertidos rápidamente”. Aun así, continuó insistiendo en que los esfuerzos diplomáticos, y no las soluciones militares, son la clave para resolver la guerra civil en Siria y otros conflictos.

“Si somos honestos, sabemos que ninguna fuerza foránea va a poder forzar a diferentes comunidades religiosas o étnicas a coexistir por muchos tiempo”, dijo Obama. “Hasta que se resuelvan interrogantes básicas sobre cómo coexisten las comunidades, los rescoldos del extremismo seguirán ardiendo. Innumerables seres humanos sufrirán”.

El presidente no tuvo miramientos para criticar a Rusia al momento de dar su diagnóstico de los males que afectan al mundo. Las diferencias que Obama ha tenido con el presidente ruso Vladimir Putin por las acciones rusas en Ucrania han sido seguidas por desacuerdos sobre el futuro de Siria y una serie de intentos fallidos, por parte de Estados Unidos y Rusia, para resolver la guerra civil.

“En un mundo que dejo atrás la era del imperio, vemos a Rusia intentando recuperar su pasada gloria a través de la fuerza”, dijo Obama.

Los duros comentarios sobre Rusia ilustraron el poco progreso que se ha logrado al tratar de reconciliar los diferentes intereses de las dos potencias que han permitido que la crisis siria siga empeorando.