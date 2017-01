Obama envía romántico mensaje a Michelle en su cumpleaños (FOTO)

Ahora que la nostalgia empieza a invadir por los pocos días que les quedan a Barack y Michelle Obama en la Casa Blanca, el presidente sigue “tocando” los corazones de los estadounidenses, ahora a través de su cuenta de Twitter.

Y es que Barack le dedicó un romántico mensaje a su esposa, con motivo de su cumpleaños, hoy 17 de enero.

To the girl from the South Side who took on a role she didn’t ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn — President Obama (@POTUS) 17 de enero de 2017



“A la chica del Lado Sur que asumió un papel que ella no pidió y lo hizo suyo: Feliz Cumpleaños, Michelle. Te quiero”, escribió el presidente junto a una fotografía de ellos dos montados sobre un carrito.

Los comentarios no se hicieron esperar y no faltó quien comentara “me gustaría que Donald Trump tomara una lección de clase antes de asumir el cargo”.

@POTUS God I wish Donald Trump would take a lesson on class from you before he takes office. — Tony Posnanski (@tonyposnanski) 17 de enero de 2017

“Es en serio. Tal vez él (Obama) puede hacer tutoriales de modales y caballerosidad en YouTube después de que él deje el cargo”, escribió alguien más en la cuenta oficial de Twitter del presidente.

@tonyposnanski @POTUS Seriously. Maybe he can do manners and chivalry tutorials on YouTube after he leaves office. — Jordan Uhl (@JordanUhl) 17 de enero de 2017



“@POTUS Feliz cumpleaños @FLOTUS y gracias a los dos! Gracias, por todas las vidas que han tocado”, dijo otro usuario.



“Apuesto a que fue inesperado, pero no sorprendente… tan hermoso… tan elegante… ¡tan presidencial como de costumbre!, opinó otra seguidora del presidente.