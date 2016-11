Obama dice ‘no importa lo que pase’ (VIDEO)

“No importa cuál sea el resultado de la elección, el Sol saldrá por la mañana y Estados Unidos seguirá siendo la nación más grande”, dijo a los estadounidenses el presidente Barack Obama a través de un mensaje que publicó la Casa Blanca.

Lo anterior también se dio a conocer en un video publicado en el portal Buzzfeed News, donde el mandatario aseguró que a pesar de que esta elección fue “cansada, estresante e incluso rara”, Estados Unidos siempre sale aprendiendo de los ejercicios democráticos.

President Obama has a special #ElectionNight message for you: “No matter what happens, the sun will rise in the morning” pic.twitter.com/OPH39vqvHE

“Hemos pasado por elecciones difíciles y siempre salimos de éstas. Eso es lo que hace a Estados Unidos especial: la idea de que aunque el progreso no está garantizado, cada uno de nosotros tiene la opción de elegir el camino, no sólo en una noche como ésta sino cada día”, dijo.

Además hizo un llamado de evitar verse como demócratas o republicanos y mejor, “tratarnos con respeto, empatía y la nobleza que la palabra estadunidense engloba”.

Por último pidió a los estadunidenses votar no sólo por el siguiente Presidente de Estados Unidos, sino también votar para renovar el Congreso.

“Tengan una bonita noche y recuerden: no importa lo que pase, el Sol saldrá mañana y Estados Unidos seguirá siendo la nación más grande”, fueron las últimas palabras del mandatario.

Obama: “Tomorrow, the sun will rise over Boston…the sun will rise over this country we love. This special place. This state of grace”

— The White House (@WhiteHouse) 18 de abril de 2013