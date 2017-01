Obama construye muro en su nueva casa

Un equipo de trabajadores construye un muro valorado en $5 millones, en la mansión en la que el presidente Obama vivirá con su esposa Michelle y su hija Sasha, luego de dejar la Casa Blanca, informó el Daily Mail.

La familia Obama permanecerá an Washington DC, para que Shasha termine el colegio junto a sus amigos de la secundaria Sidwell.

Malia, la hija mayor, estudiará en la Universidad del Harvard a partir de este año.

De acuerdo al Daily Mail, el “muro” es parte de varios arreglos que realizan a la casa, antes de la llegada del presidente. Entre ellos se mejorará los sistemas de seguridad para que el servicio secreto continúe protegiendo al presidente, una vez haya abandonado el poder.

De acuerdo a la publicación británica, los Obamas adquirieron la casa de un exsecretario de prensa de Bill Clinton, Joe Lockhart y de su esposa Giovanna Gray, quien trabaja en una reconocida revista.

La casa fue construida en 1928 y tiene nueve cuartos, ocho baños y decoraciones interiores de lujo.

Curiosamente la propiedad estará cerca del la casa que adquirieron Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner.

President Obama is moving out of the white house! Check out the new home for the Obama’s! https://t.co/b3zxX348ae

— Envisage Companies (@EnvisageCA) 28 de diciembre de 2016