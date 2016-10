Obama confiesa que si vuelve a postularse a la presidencia, ‘Michelle me pide el divorcio’ (VIDEO)

Hay una muy “fuerte” razón por la que Obama se negaría a ser presidente por tercera vez… un divorcio.

Durante el programa Jimmy Kimmel Live, el presidente estadounidense, explicó que si algún día decide volver a postular a la Casa Blanca, su esposa Michelle le pediría el divorcio.

Por eso dijo que por el momento no hay alguna posibilidad de un tercer periodo como mandatario.

“Personalmente, si postulara para un tercer periodo, Michelle (Obama) me pediría el divorcio”, ante las risas del público y del conductor. “Así que es bastante útil que no pueda tomar esa decisión”, confesó.

“George Washington es uno de nuestros más grandes presidentes no solo porque lideró nuestra revolución. Fue presionado por mucha gente para que postulara una tercera vez, cuando no había una prohibición para ello, porque le decían que era el único que podía mantener unido el país. Él tuvo la sabiduría para decir que no quería sentar un precedente en el que sería presidente para toda la vida”, aseguró Obama sobre las ventajas de las limitaciones a la reelección en Estados Unidos.

Dijo que a Michelle nunca le importó mucho la política. “Todavía recuerdo que cuando estaba pensando en postular, me dijo que yo sería un gran presidente y que trabajaría duro para que sea elegido porque era el tipo de persona que necesitaba el país…si no estuviera casada conmigo”, respondió el mandatario norteamericana”.

También explicó que se quedará viviendo en Washington D.C., a diferencia de otros expresidentes, para no tener que sacar a su hija Sasha Obama (15 años) de su colegio.

“Si tienes una hija adolescente y quieres asegurarte de que nunca más te vuelva hablar, sácala de su colegio a la mitad del segundo año”.