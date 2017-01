ÚLTIMA HORA: Nuevos disparos en aeropuerto Fort Lauderdale (Florida), luego de tiroteo

Después de que al menos cinco personas murieran hoy en un tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, se ha producido un nuevo tiroteo en la zona del garaje del aeródromo del sur de Florida, según la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés).

Los disparos, informó el canal Fox News, se registraron en el garaje situado entre los terminales 1 y 2 del aeródromo del sur de Florida, y el autor de los mismos no ha sido detenido.

Este nuevo tiroteo se produce después de que la alcaldesa del citado condado, Barbara Shareif, asegurara que no hay pruebas de que el autor de los disparos, ya detenido por las autoridades, haya “actuado en complicidad con otros”.

Sin embargo, TSA indicó a través de Twitter de que hay un “tirador activo” en el aeropuerto, instalaciones que han sido “cerrada”.

La Oficina del Alguacil del Condado de Broward, donde se asienta Fort Lauderdale, confirmó la muerte de cinco personas y que ocho personas más resultaron heridas y fueron transportadas a hospitales cercanos.

El senador por Florida Bill Nelson dijo al canal MSNBC que el nombre del sospechoso del primer tirador es Esteban Santiago, que portaba una identificación militar, aunque podría ser de otra persona.

Canales de televisión locales mostraron imágenes en las que se ve a agentes de policía parapetados ante el inicio del nuevo tiroteo, que llevó a docenas de personas que estaban en las pistas a correr para buscar refugio.

El presidente Barack Obama fue informado de lo que está sucediendo en el aeropuerto de Fort Lauderdale por su asesora de seguridad nacional y lucha antiterrorista, Lisa Mónaco, indicó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Ned Price.

El presidente electo, Donald Trump, dijo a través de Twitter que sigue de cerca la “terrible situación en Florida”, y habló con el gobernador del estado, Rick Scott, que ya anunció que se trasladará hasta el aeropuerto de Fort Lauderdale para ser informado en persona.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017