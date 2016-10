Nuevo golpe para Clinton… Trump ataca de nuevo (VIDEO)

Un portal de noticias difundió un video donde Juanita Broaddrick, quien había acusado al ex presidente Bill Clinton de violación, narra el ataque. Mientras que Trump se encargó de difundirlo en sus redes sociales.

El video fue difundido horas antes de que Hillary Clinton, esposa del ex Presidente, se enfrente al republicano Donald Trump, de quien esta semana se revelaron audios con comentarios que normalizan el ataque sexual a las mujeres.

Desde hace años, Broaddrick ha denunciado el ataque de Clinton, ocurrido en 1978 en un asilo que ella administraba, en entrevistas en televisión.

“Me agarró con fuerza y empezó a morder mi labio superior. Fue extremadamente doloroso, pensé que me lo iba a arrancar. Y luego me aventó a la cama”, narró Broaddrick en el nuevo video.

“Tengo miedo, especialmente si ella se convierte en Presidente”, afirmó en referencia a Hillary.

Broaddrick narró que tiempo después los encontró en un evento y Hillary la amenazó para que no dijera nada sobre el ataque.

“Me dijo ‘quiero agradecerte por todo lo que has hecho para la campaña de Bill’, y yo sólo asentí”, contó.

“Después me tomó del brazo y se me acercó y me dijo con una mirada amenazante ‘¿Entiendes? Todo'”, afirmó.

Anteriormente, Donald Trump había amenazado con utilizar las acusaciones de violación contra Bill Clinton como parte de su estrategia para el segundo debate.

Desde que inició la campaña, Trump ha usado la historia de Broaddrick en anuncios de televisión y en su cuenta de Twitter.

El magnate retuiteó un par de publicaciones de Juanita Broaddrick, cuyas acusaciones de que Bill Clinton la violó en 1978 nunca fueron puestas a prueba en una corte criminal.

Decenas de republicanos han exigido el sábado que Trump renuncie a su campaña.

Para la tarde del sábado, Trump estaba de regreso en Twitter.

Primero, republicó un mensaje de Broaddrick de la mañana del sábado en el que se lee: “Las acciones hablan más que las palabras. ¡DT dijo cosas malas! HRC me amenazó luego de que BC me violara”, refiriéndose a los involucrados por sus iniciales.

Posteriormente, Trump retuiteó una segunda publicación de Broaddrick: “Hillary dice que las declaraciones de Trump son ‘horrendas’, mientras que vive y protege a un ‘Violador’. Sus acciones son horrendas.

Bill Clinton ha rechazado las acusaciones, Hillary Clinton se niega a tocar el tema y nunca se presentaron cargos.

