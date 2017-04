Un total de 24 pasajeros quedaron suspendidos al atascarse la montaña rusa de un parque de diversiones a las afueras de Washington D.C., indicaron las autoridades.

El portavoz del Departamento de Bomberos del condado Prince George, Mark Brady, informó vía Twitter que los pasajeros quedaron atascados alrededor de las 5:30 p.m. del jueves en Six Flags America, en Largo, Maryland.

Tower 826 brings down 2 more. 16 total down with 4 riders left. Then we need to safely bring down our firefighters. @SixFlagsDC #PGFD. pic.twitter.com/becWd2yJ2k

— Mark Brady (@PGFDPIO) April 14, 2017