ÚLTIMA HORA: No levantarán cargos contra Hillary Clinton tras revisión de correos electrónicos

El director del FBI James Comey anunció de manera abrupta este domingo que luego de una revisión de los correos enviados y recibidos por Hillary Clinton, no cambiará su conclusión de que la candidata demócrata no deberá enfrentar cargos criminales por el hecho.

El anuncio lo hizo por medio de una carta a los legisladores, a dos días de las elecciones presidenciales.

Comey dijo que el FBI ha trabajado “contra el reloj para procesar una gran cantidad de correos electrónicos”, obtenidos de una computadora que pertenece a Anthony Weiner, un político caído en desgracia que estuvo casado con una colaboradora de confianza de Hillary Clinton.

El director del FBI dijo que la revisión no cambió la idea de la agencia, los cuales a inicios de año recomendaron que “Clinton no debería enfrentar cargos por su manejo de información clasificada del Departamento de Estado”.

Una reciente revisión del caso, agitó la campaña en sus días finales.

Trump ha insistido que Clinton debería estar en prisión por el hecho.

FBI director says review of new Clinton emails has “not changed our conclusions” that she should not face charges. https://t.co/mf7H2SlA4w

— AP Politics (@AP_Politics) 6 de noviembre de 2016