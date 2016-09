Niño afroamericano muerto a tiros en Ohio corrió de la policía, dice amigo

Un niño afroamericano de Ohio de 13 años -que fue muerto a disparos por un policía que investigaba un reporte de robo a mano armada- portaba una pistola de balines que parecía un arma de fuego real y salió corriendo de los agentes, relató un amigo que estaba con él.

Tyre King recibió un disparo fatal la noche del miércoles después de que varios testigos informaron de un grupo de personas que le robaron unos 10 dólares a un hombre.

El amigo del joven abatido a tiros, Demetrius Braxton, de 19 años de edad, dijo al diario The Columbus Dispatch que King quería robarle dinero a alguien. Dijo que corrió con Tyre y que estaba con él cuando se realizaron los disparos.

Braxton dijo que la policía les dijo que se echaran al suelo. Agregó que aunque lo hicieron, entonces Tyre se levantó, corrió y recibió un disparo, publicó el periódico el viernes. Braxton fue interrogado por la policía, pero no le presentaron cargos.

Un portavoz de la policía de Columbus dijo que no hablará sobre si lo que dijo Braxton al diario es lo mismo que le dijo a los agentes sobre lo que pasó.

Las autoridades dijeron que investigarán la muerte del niño a fondo, a fin de determinar si se justifica presentar cargos. La evidencia será presentada automáticamente a un jurado de investigación para determinar si las acciones del agente estaban justificadas.

La doctora forense Anahi Ortiz dijo el viernes que la autopsia de Tyre estaba completa, pero que todavía no difundirá los detalles, entre ellos los sitios del cuerpo en los que recibió disparos.

Los familiares del niño siguen de luto y ocupados con los preparativos del funeral, precisó el viernes por la mañana el abogado de la familia, Sean Walton. La familia dijo que podría ofrecer una conferencia de prensa la próxima semana.

Walton dijo que está buscando personas que tengan información y que puedan presentarse ante la justicia a declarar.

El caso recordó inevitablemente el de Tamir Rice, en 2014 en Cleveland. La policía y las autoridades de la ciudad rechazaron las comparaciones con la muerte de Tamir, de 12 años.

El agente que disparó su arma fue identificado como Bryan Mason, con nueve años de experiencia en el cuerpo. Registros policiales muestran que en 2012 baleó y mató a un varón que retenía a otra persona a punta de pistola. Los investigadores no lo acusaron por ese caso.

En cumplimiento con la política del departamento, Mason está de baja mientras se investiga lo sucedido. Una llamada telefónica al responsable del sindicato policial que lo representa no fue atendida.

Tyree practicaba varios deportes, entre ellos fútbol americano, y estaba en el programa de becas de la escuela, dijo Walton. Tenía una complexión menuda y, en todo caso, era pequeño para su edad, agregó.

Decenas de personas asistieron el jueves en la noche a una vigilia cerca del lugar donde se produjo la balacera, incluyendo compañeros del equipo de fútbol en el que jugaba Tyree. Algunos portaron carteles pidiendo justicia para Tyree, mientras las velas escribían sobre el suelo el mansaje “RIP Tyree King”.

Police in Ohio shot and killed 13-year-old Tyree King while responding to a report of an armed robbery https://t.co/DhJYqoCvLo

— USA TODAY (@USATODAY) 15 de septiembre de 2016