Niña siria sorprende con agradecimiento a Trump (VIDEO)

A través de Twitter, una niña siria de 7 años, la cual se ha convertido en una sensación de los medios de comunicación sociales, sorprendió al agradecer al presidente Trump por los ataques aéreos de los Estados Unidos a la base militar.

La menor, quien es muy activa en las redes sociales, escribió: “Soy una niña siria que sufre bajo Bashar Al Assad y Putin. Doy la bienvenida a las acciones de Donald Trump contra los asesinos de mi pueblo”.

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people. — Bana Alabed (@AlabedBana) 7 de abril de 2017

Esta niña llamada Bana Alabed acaparó la atención mundial el año pasado con sus tuits que se hicieron virales muy pronto por detallar su vida en Alepo. Con la ayuda de su madre, publicó fotos y videos mostrando la devastación que experimentaba la ciudad.

Fue en diciembre pasado cuando se temía que Alabed estuviera muerta, pues su cuenta de Twitter fue borrada y se quedó en silencio en las redes sociales, aunque después se confirmó que ella y su madre fueron evacuadas de Alepo y trasladadas a Turquía.

Tres días antes de su evacuación, Bana posteó un video, pidiendo a los líderes mundiales que ayudaran al pueblo sirio: “Este es mi mensaje a los líderes del mundo: nunca es demasiado tarde. Salven al pueblo de Siria ahora”, publicó Infobae.

Putin and Bashar al Asad bombed my school, killed my friends & robbed my childhood. It’s time to punish the killers of children in Syria. — Bana Alabed (@AlabedBana) 7 de abril de 2017