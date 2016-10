Niegan abogados que ‘El Chapo’ tenga relación en homicidio de juez (VIDEO

Carlos Castillo y Refugio Rodríguez, integrantes del equipo de abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, rechazaron tajantemente que el narcotraficante esté detrás del homicidio del juez Vicente Antonio Bermúdez, ocurrido el lunes.

José Refugio Rodríguez dijo durante el programa de Carlos Loret de Mola que su cliente no está involucrado en el asesinato deVicente Antonio Bermúdez Zacarías, publicó El Universal.

El defensor del líder del cártel de Sinaloa dijo que las versiones que quieren involucrar a su cliente con el asesinato del juez son “puro amarillismo”.

Además calificó como reprobable el asesinato del juez y dijo que son acciones que “indignan a la sociedad”.

También comentó durante el programa Despierta de Televisa que él no tuvo contacto con el juez, pero que sabía que era una persona honesta.

Además aprovechó para hablar de las versiones que involucran a Aureliano Guzmán Salazar, el hermano de “El Chapo”, con la emboscada de militares en Sinaloa, “dijo que no tiene información al respecto, por lo que no puede pronunciarse sobre el caso” y agregó que no han tenido contacto con él.

Por su parte Carlos Castillo, otro de sus abogados, dijo en entrevista con Radio Fórmula, que el juez no concedió un amparo contra la extradición de El Chapo, aunque dijo que sí se tramitó en el Juzgado de Distrito en el que estaba Bermúdez, pero fue cuando aún no era titular.

“Le tocó analizarlo en el fondo, porque el juicio de amparo se terminó en abril de este año. Pero la cuestión de la suspensión, lo que se está aduciendo, a él no le toca”, comentó a la estación de radio.

Y aseguró que el juez trataba miles de asuntos, no sólo cuestiones de traslados. “Castillo dijo que tuvo trato con Vicente Bermúdez desde hace 11 años cuando era secretario del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca y lo describió como una persona capaz, eficaz, estudiosa, de trato sencillo y muy honesto”.

Como se recordará Bermúdez fue asesinado en los alrededores de su casa en Metepec cuando hacía ejercicio. La PGR atrajo el caso, por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto.

El video difundido por las autoridades, al parecer captado por cámaras de seguridad pública, muestra al juez trotando en una calle cuando un individuo se le acerca por detrás y le dispara en la cabeza. Mundo Hispánico ha decidido no publicarlo por lo fuerte de sus imágenes, si desea verlo, dé click aquí.

El juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías fue asesinado de un balazo en una zona próxima a su residencia en el municipio de Metepec, en el central Estado de México, y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) asumió las investigaciones del caso.

Bermúdez, de 37 años y juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios civiles federales con sede en Toluca desde diciembre de 2013, fue atacado y murió por “un impacto de bala”, indicaron a Efe fuentes oficiales.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, condenó el asesinato al encabezar la reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados y ordenó a la PGR asumir la investigación y hallar a los autores del crimen.

La PGR informó en un comunicado que con base en las reglas de competencia establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, “se atrae la investigación del homicidio del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías”.

Indicó que por órdenes de la titular de la PGR, Arely Gómez, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera, y el delegado de la institución en el Estado de México, Noé Rodríguez, se reunieron con el fiscal estatal, Alejandro Jaime Gómez, para comunicarle la decisión de atraer las pesquisas.

“Con ello, a partir de ese momento, la delegación de la PGR en el Estado de México continuará con toda la investigación”, puntualizó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también condenó el crimen, demandó a las autoridades investigar y resolver el caso, además de garantizar las condiciones de “seguridad y tranquilidad” necesarias para que los jueces puedan desempeñar su labor con independencia.

Solo “en un ambiente de tranquilidad y seguridad los jueces pueden reflexionar con amplitud sus decisiones”, dijo el presidente de la SCJN, el magistrado Luis María Aguilar Morales.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, reveló en un acto público en el municipio de Chicoloapan que existe un vídeo del ataque al juez Bermúdez, y ofreció al Gobierno federal todo el apoyo en las investigaciones para lograr esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Bermúdez llevó casos como el del ambientalista indígena Ildefonso Zamora, acusado de participar en un robo y al que el juez otorgó en junio pasado un amparo que le permitió recuperar su libertad después de nueve meses en prisión, al considerar insuficientes las pruebas en su contra. (Con información de EFE).