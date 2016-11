Ni Trump, ni Clinton este ciudadano votó por alguien impensable (FOTO)

A un ciudadano, como a muchos, ninguno de los dos candidatos lo convencieron así que decidió votar por el futbolista Lionel Messi.

Fue a través de Twitter que el futbolista Neymar compartió la imagen donde se puede ver que hay un espacio dentro de la boleta para votar, en el que se puede anotar con letra el nombre de un candidato.

Así que un estadounidense eligió que el futbolista del Barcelona, Messi, era la mejor opción.

A voter in the US voted for Lionel Messi ???? pic.twitter.com/9CeeeJQMvj

— Neymar Jr. (@NeyMarvellous) 9 de noviembre de 2016