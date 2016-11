Mujer demandará a casino de NY por millonario premio

Una mujer que creía haber ganado 42,9 millones en un casino en Nueva York amenazó con demandar porque le dijeron que la suma mostrada fue simplemente resultado de un desperfecto de la máquina.

Katrina Bookman estaba jugando en una tragamonedas en el Resorts World Casino en agosto cuando la pantalla de la máquina mostró un mensaje que decía “Imprimiendo un Boleto de Efectivo. 42.949.642,76 dólares”. Ella incluso se tomó una foto junto a la pantalla para celebrar. Pero cuando Bookman trató de colectar la bolsa, el casino le dijo que se trataba de un error y que solamente se le debían los 2,25 dólares que le quedaban en el saldo en la máquina.

“Los desperfectos en las máquinas son algo raro y quisiéramos disculparnos con la señorita Bookman por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado”, dijo el casino en una declaración.

La Comisión de Juegos del estado de Nueva York investigó el asunto y dijo que la bolsa errónea era claramente “un desperfecto”. La máquina fue retirada de servicio, reparada y devuelta un día más tarde, dijo la comisión.

El premio máximo de la máquina es 6.500 dólares. Resorts World le dijo a The Associated Press que, de acuerdo con la comisión, el casino no puede pagarle legalmente a Bookman siquiera esa suma porque el desperfecto anula toda jugada, de acuerdo con la ley. Sin embargo, la comisión le dijo a la AP que ninguna regla prohíbe a Resorts World ofrecer dinero a Bookman para resolver la situación.

Resorts World dijo que Bookman imprimió un vale para recibir su saldo de 2,25 dólares en la máquina, pero el abogado de la mujer niega esa versión.

El abogado Alan Ripka le envió una carta al casino en la que demandó que resuelva lo que describió como “una situación terrible”. El casino respondió que el fabricante de la máquina debería ser responsable. Ripka piensa que una demanda pudiera ser la única opción para Bookman y que la corte puede determinar quién es responsable.