Mujer aplastada por árbol, era la madre de la novia (VIDEO)

Lo que sería una linda foto del recuerdo, se convirtió dramáticamente en un cuadro dantesco, lleno de tragedia y mucho dolor, especialmente para la novia, quien el día de su boda perdió a su madre.

Y es que tras la tragedia del eucalipto de 80 pies de altura que cayó sobre los novios, sus familias e invitados en el parque Penn de Whittier, California, se supo que la mujer que había perdido la vida en el accidente era Margarita Mojarro, de 61 años de edad y madre de la novia.

Según el portal de noticias de Univisión, una niña de 4 años se encontraba hospitalizada en condición grave por las lesiones que sufrió, mientras que otros cinco asistentes a la celebración fueron atendidos por heridas menores.

Las autoridades informaron que Mojarro era residente de San Pedro y en redes sociales se le ha identificado como originaria de Zacatecas, México.

El árbol se desplomó alrededor de las 4:30 de la tarde del sábado, sobre un grupo de aproximadamente 20 personas reunidas en el parque para una sesión fotográfica.

Gilbert Durán, quien fotografiaba a una quinceañera en el mismo parque Penn, describió la dramática escena al publicar un video en Facebook.

“Esto es una locura”, narró el fotógrafo mientras grababa las maniobras de rescate que realizaban bomberos. “Nosotros ayudamos a sacar a una señora, creo que era la madre de la novia, no creo que lo logre (sobrevivir)”.

Durán cuenta que minutos antes se encontraba en el mismo lugar donde cayó el árbol tomando fotos a la quinceañera, cuando decidieron moverse a un lugar con mejor iluminación. Luego llegó el grupo de la boda que empezó a tomarse fotos y fue cuando de pronto cayó el árbol.

