Modifica Tinder de su esposo por infiel

Algunas personas defienden que si no tienes nada que ocultar en tu celular no cuidas que tu pareja lo revise, pero esto no aplicó para Mike quien sí tenía mucho que ocultar y no cuidó que su esposa lo revisara.

La esposa del antes mencionado descubrió que él tenía descargado Tinder (una aplicación para conseguir citas) en su celular, y decidió vengarse.

La mujer modificó el perfil de Mike en dicha red social, cambió su foto de perfil por una en donde no se veía favorecido y agregó detalles para revelar que su marido era un mentiroso.

“Hey, mi nombre es Mike, estoy casado y tengo 2 hijos. Tengo un pequeño miembro infestado de infecciones venéreas. Mi esposa encontró mi perfil y aún no me entero de que está hablando por teléfono con una de mis hijas y me está dejando. Soy una “#$%&# a la que no le interesa nadie que no sea yo, he estado hablando con otras mujeres y siendo infiel por mucho tiempo”, se puede leer en el perfil de Tinder.

Agregó para las mujeres que habían estado hablando con su marido, que no les extrañara que él se olvidara de sus nombres y que se sintieran libres de enviarle mensajes de odio.

Para concluir la venganza subió una fotografía del perfil de Mike a Reddit (otra red social), ya que en Tinder no se dará cuenta que cambió su perfil.

En Reddit los usuarios han comenzado a aprobar la estrategia que ocupó la mujer para la infidelidad de su marido.