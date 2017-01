Mire el mensaje que envió Hillary Clinton antes de asistir a posesión de Trump

Hillary Clinton aclaró a sus seguidores que asistió a la investidura de Donald Trump para “honrar nuestra democracia”. Clinton fue captada por los fotógrafos en el que muchos llaman su día “más triste”.

La excandidata demócrata llegó junto a su esposo, el ex presidente Bill Clinton, al Capitolio para la investidura del hombre que la derrotó en las elecciones.

Momentos antes de su arribo, Clinton tuiteó que “estoy aquí hoy para honrar nuestra democracia y sus valores perdurables. Jamás dejaré de creer en nuestro país y su futuro”.

La pareja, pero en particular Hillary, fue uno de los objetivos más preciados para los fotógrafos. Captaron desde una mueca de desaprobación, el rostro sombrío, la tristeza en el semblante, hubo de todo pero también saludos y sonrisas.

Trump y Clinton se vieron por última vez en octubre, en una cena de recaudación de fondos para obras de bien público en Nueva York.

La candidata demócrata, ex secretaria de Estado, saludó a la prensa agitando el brazo, pero no respondió preguntas.

En violentos ataques a Clinton durante la campaña, Trump prometió encarcelarla.

Después de la elección, aparentemente se retractó.

La ex primera dama se presentó a la ceremonia en un traje pantalón blanco de Ralph Lauren traje pantalón que recordaba al que ella misma usó para aceptar la nominación demócrata a la presidencia en la convención de su partido en julio.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 de enero de 2017