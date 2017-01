Mire cómo disfrutaron los hijos de Trump su primer día en la Casa Blanca (FOTOS)

Los hijos de Trump han compartido algunas fotografías de sus primeros días en la Casa Blanca. Algunas imágenes van desde un vistazo rápido desde el balcón Truman para contemplar la vista de Washington, hasta una visita a la pista de bolos en el sótano de la Casa Blanca.

Ellos han registrado en redes sociales su acceso privilegiado a la Casa Blanca y sus históricos salones, con un lujo al que ya están acostumbrados, informó el portal de Infobae.

Fueron los hijos mayores del mandatario y sus familiares, quienes pasaron sus primeras horas como la familia Presidencial y compartieron cada instante en las redes sociales con sus seguidores.



Tiffany Trump y su cuñada Lara Trump, esposa de Eric, publicaron imágenes suyas preparándose para el gran día de la posesión, mientras que Donald Trump Jr., registró gran parte del día de toma de posesión en Instagram. Una de las primeras imágenes fue una foto de su familia a bordo de la limusina Presidencial en camino al Capitolio el viernes.

Después compartió un video de él y su esposa Vanessa bailando en una de las galas, además de una foto de su hijo con una pijama de las tortugas ninja y desayunando en la Casa Blanca.

I’m sure a lot of people have lunch in their Teenage Mutant Ninja Turtle pajamas in The White House… pic.twitter.com/MvZsa81xVt

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 22 de enero de 2017