Milagro de Thanksgiving: rescatan a mujer que estuvo secuestrada durante 3 semanas; sospechan de hispanas

En lo que las autoridades calificaron como un “milagro de Thanksgiving”, una mujer de California regresó con su familia, tras haber estado secuestrada durante tres semanas. Ahora la policía busca a dos mujeres hispanas como principales sospechosas del secuestro.

La alerta lanzada por las autoridades indica que se busca a dos mujeres hispanas en una SUV de color oscuro; se considera que están armadas y son peligrosas. Sin embargo, la policía no explicó la relación de las mujeres con el caso.

Según reportó el periódico The Washington Post, Serri Papini, una mujer de 34 años y residente del norte de California, fue encontrada la mañana de Acción de Gracias, tras ser liberada por su captor en una carretera rural del condado de Yolo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer estaba atada a unas contenciones de la carretera y logró hacerle señas a un automovilista que pasaba por ahí, quien inmediatamente alertó a las autoridades.

“Estamos emocionados al informar que Sherri Papini se ha localizado y se ha reunido con su familia en este día de Acción de Gracias”, dijo el jueves el sheriff del Condado de Shasta, Tom Bosenko, durante una conferencia de prensa, según el Washington Post.

El sheriff dijo que aún no sabía quién era el captor o los captores, ni cuál fue el motivo o dónde había estado Papini durante estas tres semanas.

Sólo informó unos cuantos detalles, explicando que se trata de una investigación policial en curso, y pidió a los medios de comunicación que respeten la privacidad de la familia en este momento.

El sheriff recordó que Papini, de la zona de Redding, había ido a correr la tarde del dos de noviembre mientras su esposo, Keith, estaba en el trabajo; cuando no recogió a sus hijos de la guardería, ni regresó a casa esa noche, su marido empezó a preocuparse. Salió a buscarla, según Bosenko dijo a los reporteros, y encontró su celular y auriculares a una milla de su casa.

La Oficina del Sheriff del Condado de Shasta publicó a Papini como una persona desaparecida que estaba en riesgo, mientras los equipos de búsqueda y rescate realizaron búsquedas terrestres y aéreas en toda el área, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa en ese momento.

El sheriff dijo que a lo largo de ese trágico tiempo, los miembros de la familia de Papini y sus amigos estuvieron pidiendo por su regreso a salvo.

Una página de GoFundMe, según el Washington Post, fue creada para ayudar a recaudar fondos para los esfuerzos de búsqueda y rescate, obteniendo más de 49,000. Además, se abrió un grupo de Facebook, llamado Help Find Sherri Papini, para crear conciencia sobre su desaparición y mantener a la gente informada de los avances en su caso.

Bosenko dijo a los periodistas que alrededor de las 4:30 de la mañana del jueves, la oficina del sheriff del condado de Shasta se enteró de que Papini había sido encontrada a salvo cerca de la Interestatal 5 en el condado de Yolo, no lejos de Sacramento. Papini había sufrido lesiones, dijo Bosenko, aunque no dijo cuáles eran las lesiones; ella fue llevada a un hospital no revelado para recibir tratamiento, dijo.

Bosenko dijo que Papini fue capaz de hablar con su esposo desde el teléfono celular de un oficial de policía. Se encontró con ella en el hospital, donde ha estado “al lado de su esposa”, dijo Bosenko.

Cuando se le preguntó cómo está Papini, Bosenko dijo: “Obviamente ella está muy aliviada de regresar a casa a salvo y reunirse con su marido”.

Después de que el regreso a casa de Papini fuera anunciado, la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta escribió en Facebook: “Es un milagro absoluto, y el Día de Acción de Gracias”.

El sheriff subrayó que el caso sigue siendo una investigación activa y dijo que “no descansará hasta que el captor o los captores de Sherri sean identificados y llevados ante la justicia”.

“Aunque Sherri ha sido localizada y se ha reunido con su familia, esta investigación está lejos de terminar; sólo ha comenzado un nuevo capítulo en la investigación”, dijo Bosenko.

“A medida que los detalles salen a la superficie, vamos a trabajar para mantener informado al público. Hay información sensible que se está reteniendo en este momento -no soy capaz de apagar. Y por favor, respeten esto hasta el momento en que podamos hacer una detención y llevar a estos criminales a la justicia por el secuestro de Sherri”.

Bosenko dijo que los policías están “muy contentos” de que Papini esté en casa.

“Esta investigación no sólo ha afectado a toda nuestra comunidad”, dijo, “sino que también ha tocado a la nación”.