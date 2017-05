Mike Pence apenas comenzaba su discurso, cuando estudiantes decidieron irse (VIDEO)

Apenas Mike Pence, vicepresidente de EE.UU., comenzaba las primeras palabras de su discurso, cuando un centenar de estudiantes de la universidad de Notre Dame, en Indiana, abandonaron su ceremonia de graduación para manifestar su descontento por su presencia.

La protesta fue organizada por un grupo de activistas estudiantiles la universidad de nombre “We Stand”, quienes planearon esta huelga para rechazar las políticas de Pence por tratarse de “decisiones dirigidas a los más vulnerables” según informó el Washington Post.

Según The Washington Post todo estuvo tan bien organizado que las fuerzas de seguridad de la universidad consintieron la acción con tal de que no fuera violenta.

“Alejarse de Pence en silencio, con confianza, con la cabeza alta. Disfruten el momento, quizás dense la mano o agarren del brazo a los que andan con ustedes”, señalaba la organización que aseguran organizó la protesta.

Pence fue escogido para dar el discurso de graduación en la universidad católica más prominente de la nación – a pesar de que la escuela normalmente invita a presidentes para dar la dirección en su primer año de mandato. Miles de estudiantes y profesores firmaron una petición pidiendo el presidente de Notre Dame, el Rev. John Jenkins, de no invitar al presidente de Trump, y la universidad eligieron en lugar de invitar a Pence, exgobernador de Indiana.

A large group of students just walked out of Notre Dame's commencement during VP Mike Pence's address. #ND2017 pic.twitter.com/g3dCuqPbXg

— WNDU (@WNDU) 21 de mayo de 2017