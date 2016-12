Migrante mexicano votará por Trump en el Colegio Electoral

Pese a que muchos lo consideren una traición, este hispano ya lo tiene decidido. Un mexicano-estadounidense miembro del Colegio Electoral dice que a pesar de los exhortos y amenazas se aferrará a su promesa de votar por el candidato presidencial que ganó en su estado, Missouri, el republicano Donald Trump.

Héctor Maldonado dijo a The Associated Press que no cambiará de opinión el lunes en la que parece ser una votación del Colegio Electoral inusualmente polémica.

Hijo de un trabajador migrante, Maldonado llegó a Estados Unidos a los 5 años. En 1995 obtuvo la ciudadanía.

El veterano del ejército de 44 años que apoyó a Ted Cruz en las primarias republicanas, dijo que recibió muchos correos electrónicos y cartas presionándolo para votar a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Quienes contactan con él argumentan que Clinton recibió más votos que el empresario republicano o dicen que Trump es racista.

Pero según Maldonado, Trump no es racista por querer construir un muro, algo que él considera necesario para la seguridad nacional.

“Aunque él no fue mi primera opción, yo juré que apoyaría eso si era lo que mi estado elegía”, dijo Maldonado. “Y eso es lo que haré”.

Maldonado nació en México de padres que se dedicaban al campo. Cuando tenía 5 años, su padre recibió un permiso de trabajo agrícola y llegaron a Estados Unidos.

Maldonado fue parte del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés) mientras estudiaba en la Universidad Estatal de California. Adquirió la ciudadanía en 1995, un año antes de graduarse. Después fue oficial de la Armada en Irak y Afganistán. Se mudó a Missouri en 2005, y en 2010 y 2012 trató de ser candidato al Senado sin conseguirlo.

Ahora vende equipo médico y vive en Sullivan, un poblado de unas 6.400 personas al suroeste de St. Louis. La localidad es 95% blanca, de acuerdo con cálculos del censo.

En noviembre, Trump ganó en Missouri con casi 57% de los votos. Desde entonces, decenas de miles de personas han enviado cartas y correos electrónicos a Maldonado y otros miembros del Colegio Electoral para pedirles que voten por la candidata demócrata Hillary Clinton, quien obtuvo más votos ciudadanos.

Los electores republicanos en Missouri no están legalmente obligados a votar por el candidato que ganó en el estado, pero Maldonado y otros electores juraron votar por quien ganó. Bajo su punto de vista, aquellos que le piden romper el juramento y votar por Clinton quieren “que defraude a los habitantes de Missouri y su representación”.

Maldonado apoyó a Cruz en la elección primaria, pero ahora dice que está cómodo con Trump.

“No siempre va a ganar nuestro candidato. El mío no ganó”, dijo Maldonado. “Tienes que vivir con el resultado del proceso y es Donald Trump para los siguientes cuatro años”.

La mayoría de las personas que le pedían cambiar su voto le dicen que el presidente electo es racista e intolerante. Pero Maldonado no lo cree así.

“Sólo porque te levantas y hablas por Estados Unidos o dices que vas a construir un muro entre el país y México, no quiere decir que eres racista”, agrega Maldonado, quien considera que la promesa de Trump de levantar un muro fronterizo es una cuestión de seguridad nacional.

Dice también que encontró reconfortante el primer discurso de Trump después de las elecciones, cuando prometió servir a todos los estadounidenses. Al final, según Maldonado, “todos somos verdaderos estadounidenses” y seguiremos adelante.

De todas las cartas que recibió, Maldonado sólo ha respondido a una: la de una madre soltera a quien le dijo que todo estaría bien. “Y sé que así será”, agregó.