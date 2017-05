Michelle por fin explica la razón por la que hizo ‘esa cara’ con el regalo de Melania

Justo el día de la posesión del presidente Donald Trump, Michelle Obama dio de qué hablar cuando las cámaras captaron la cara de desconcierto que puso mientras recibía un obsequio de Melania el día de la toma de posesión de Donald Trump.

Miles de personas dijeron que esa cara iba dirigida a los nuevos habitantes de la Casa Blanca —los Trump—, sin embargo después de varias semanas, Michelle Obama ha revelado que la única razón de sus gestos, era que intentaba era contener sus emociones.

Según The Huffington Post la exprimera dama dijo: “No quería que se me llenaran los ojos de lágrimas, porque la gente habría pensado que estaba llorando por el nuevo presidente”, aseguró Michelle el jueves pasado al público que acudió a una conferencia ofrecida en el American Institute of Architects en Orlando, Florida.

Agregó que el inicio de la toma de posesión marcaba el último momento en que sus hijas adolescentes, Malia y Sasha, estarían en la Casa Blanca, la casa en la que vivieron durante los últimos ocho años.

“Así que ese momento de transición, justo antes de abrir las puertas y recibir a los nuevos inquilinos, nuestras hijas salían por la puerta trasera en un mar de lágrimas, despidiéndose de la gente”, dijo Obama, según Today.

