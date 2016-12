Michelle Obama no quiere dañar a sus hijas por eso se mantiene en su decisión

La aún primera dama, Michelle Obama confesó a Oprah Winfrey que no será candidata a la presidencia de Estados Unidos, por sus hijas.

“Creo que hay gente que de verdad piensa que voy a ir a la presidencia; otros simplemente tienen la añoranza, pero yo no lo voy a hacer. Soy muy directa, no quiero jugar juegos. La gente no entiende lo duro que es gobernar y pedirle a una familia que lo haga otra vez. Es impensable. Estar 16 años en la Casa Blanca sería demasiado. No le haría eso a mis hijas”, publicó Univisión.

Al finalizar dijo que su deseo es: “Mi plegaria para este país, mi deseo, es que nos mantengamos confiados y que encontremos un lugar en el corazón para amarnos”.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/BQhU0_fZPoE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>