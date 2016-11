Mexicanos alistan fiesta en caso que Trump pierda

Algunos mexicanos se preparan para celebrar una posible derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Una invitación publicada en Facebook convoca a las personas a reunirse en el emblemático Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, la noche del martes para una celebración en caso de que el candidato republicano pierda. Al menos 5.000 personas han confirmado su asistencia.

Trump es impopular en México por decir que muchos inmigrantes mexicanos son criminales o violadores, y por prometer que construiría un muro entre México y Estados Unidos.

Por su parte los dos candidatos el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, pidieron el voto a través de Twitter en la recta final de la jornada de votación.

“Sigan saliendo a votar”, pidió Trump, siempre muy activo en Twitter, a través de su cuenta en esa red social.

“Lo estamos haciendo bien, pero queda mucho tiempo (para votar). ¡Vamos Florida!”, agregó el magnate al citar específicamente a uno de los estados más disputados en estas elecciones.

I will be watching the election results from Trump Tower in Manhattan with my family and friends. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de noviembre de 2016

El candidato republicano recordó, además, que seguirá los resultados electorales esta noche desde su Trump Tower en Manhattan junto a “familia y amigos”.



Clinton, por su parte, destacó también en su cuenta de Twitter que la elección va a ser “reñida” y pidió a sus seguidores que confirmen dónde ir a votar.

“Les necesitamos en este equipo”, urgió la aspirante demócrata al pedir a los que ya han ejercido su derecho al sufragio que levanten el teléfono para recordar a los votantes de los estados clave que acudan a las urnas.

Trump votó por la mañana junto a su esposa, Melania Trump, en la ciudad de Nueva York, donde aseguró que todo estaba saliendo “muy bien”.

Mientras, Clinton fue más madrugadora y acudió a ejercer su derecho a primera hora, hacia las 08.00 hora local (13.00 GMT), en un centro de votación en la localidad de Chappaqua, en el estado de Nueva York, donde tiene fijada su residencia.

Election Day is almost over. Don’t wait—go vote now!

Confirm where you vote at https://t.co/jfd3CXLD1s pic.twitter.com/IvyE2hJFEU — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 8 de noviembre de 2016

Los resultados de las elecciones se conocerán de manera escalonada, empezando con el cierre de los colegios electorales en la Costa Este y terminando por los estados de Hawai y Alaska.

A las 19.00 hora del este de EEUU (00.00 GMT) cerrarán los primeros centros de votación, los de los estados de Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia.

Más de 200 millones de estadounidenses están llamados hoy a las urnas para elegir a su presidente, renovar el total de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien senadores que conforman la Cámara Alta y seleccionar a sus gobernadores en 12 estados.