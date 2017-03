Mesero es despedido tras pedirles permiso de residencia a hispanas (FOTO)

Un grupo de amigas hispanas en Huntington Beach se sorprendió cuando un mesero les pidió que mostraran su prueba de residencia antes de que les pudiera servir las bebidas que habían ordenado.

Diana Carrillo, de 24 años, compartió la experiencia ofensiva en Facebook, por lo que el restaurante ha pagado las consecuencias y está siendo bombardeado con críticas negativas desde entonces, afirmó el Daily Mail.

Por su parte el camarero, cuyo nombre no fue revelado, fue despedido.

Según lo que cuenta la joven hispana, ella, su hermana y sus dos amigas fueron a Saint-Marc Pub-Cafe el 11 de marzo, pero no podían creer cuando el camarero les dijo que necesitaban demostrar que eran ‘de aquí’ antes de que pudiera atenderlas.

Carrillo se mostró muy afectada con esa acción pues dice que sus padres son inmigrantes.

Las amigas estaban muy preocupadas por la supuesta muestra de racismo, incluso no estaban seguros de si el empleado estaba bromeando.

Kent Berden, el director senior del restaurante dijo al Orange County Register que el camarero afirmó que era una broma, pero Carrillo no estaba convencida.

A modo de disculpa con los inmigrantes, el restaurante Saint-Marc ofreció un 10 por ciento de las ganancias del fin de semana a una organización benéfica, además invitó a las hispanas a estar en evento VIP, pero ellas se negaron.

Lo que Carrillo sí aceptó fue elegir al Condado de Orange de Inmigrantes Jóvenes Unidos para que recibieran las donaciones del restaurante.

La joven dijo al periódico Register que ella está preocupada de que estos incidentes continúen debido al clima político en torno a la inmigración, “siento que esa es la dirección en que vamos, debido al presidente”.

El mensaje de Diana Carrillo se convirtió en viral en Facebook y decía: “Unas amigas y yo fuimos a Saint-Marc de Huntington Beach. Mi hermana y mi amiga llegaron primero y el camarero les preguntó por su “prueba de residencia” cuando ellas pidieron una bebida. Mi amiga no podía creerlo y le dijo que si lo había dicho en serio y su respuesta fue “sí”, pues necesitaba asegurarse de que eran de aquí antes de que les sirviera. Sin saber que esto sucedió a mi hermana y mi amiga, llegamos el camarero volvió a la mesa y nos preguntó por nuestra “prueba de residencia”. Después de digerir completamente lo que dijo, todas nos levantamos y nos fuimos a hablar con el manager.

El post de Carrillo fue compartido más de 600 veces en Facebook.

La joven finalizó diciendo que este hecho “era totalmente inaceptable. ¿A cuántos más les han dicho esto también? Espero que este empleado sea reprendido por sus acciones. Ningún establecimiento debe tolerar acciones discriminatorias de sus empleados”, aseguró.

Su hermana Brenda Carrillo escribió en Facebook: “Sin importar la raza o el origen étnico, no creo que nadie debe ser tratado de la forma en que nos trataron el sábado. Realmente siento por la gente a la que esto le ha ocurrido. Si no hablamos ahora, la gente seguirá creyendo que tienen derecho a tratarnos a las minorías, como menos”.

Desde el incidente, el restaurante ha sido abatido con comentarios negativos en Facebook.

Uno de ellos escribió: “El racismo es un elemento de menú que no puedo soportar.” Otro afirma: “No puedo apoyar un establecimiento que discrimina abiertamente contra una gran parte de nuestra población.”

Tres días después de la denuncia en redes sociales, el restaurante emitió una declaración en la que anunció que decidieron terminar la relación laboral de los “empleados” en cuestión.

En su relato, Carrillo sólo hace alusión a un mesero, el cual no ha sido identificado, pero en su comunicado el restaurante habla en plural y recalca que el punto de vista de sus “ex empleados” no son parte de las políticas de atención al cliente de la empresa.

“Este tipo de comportamiento no es representativo de la marca Saint Marc y no será tolerado”, señala el comunicado del negocio. “Hemos establecido nuestro restaurante en una comunidad maravillosamente diversa e intentamos mantener nuestros estándares de aceptación universal… No permitiremos que cualquier empleado, actual o futuro, amenace a cualquier cliente de esa forma en nuestro establecimiento”, publicó Univisión.