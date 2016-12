Mentiras de Trump son peores que las de Nixon: Carl Bernstein

El hombre cuyo reportaje abrió el escándalo de Watergate que llevó a la renuncia del ex presidente Nixon, dijo que las mentiras de Nixon no eran nada en comparación con Donald Trump, según publicó el sitio de noticias The Hill.

“Trump vive y prospera en un ambiente libre de hechos”, dijo Carl Bernstein. “Ningún presidente, incluyendo a Richard Nixon, ha sido tan ignorante de hechos y desprecia los hechos de la manera que lo hace este presidente electo”, dijo Bernstein en el segmento “Reliable Sources” (Fuentes Confiables) de CNN.

Bernstein también criticó lo que llamó un “creciente sentido del autoritarismo” de Trump y su campaña.

“Richard Nixon no era nada, en términos de mentir, en comparación con lo que hemos visto de Donald Trump”, dijo.