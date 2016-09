Marine hispano se debate entre la vida y la muerte en Los Ángeles

Un joven Marine fue baleado en Los Ángeles durante el fin de semana y es poco probable que sobreviva, informó el lunes la policía.

El Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que Carlos Segovia recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza el viernes, mientras estaba sentado en un auto.

De acuerdo con un reporte de la televisora KABC-TV, la policía indica que un vehículo se colocó al lado del Dodge Charger de Segovia y que al menos una persona abrió fuego en su contra. Segovia se encuentra con mínima o nula función cerebral, señaló la policía al diario Los Angeles Times.

Un amigo de la familia le dijo al Times que Segovia estaba de permiso del Campamento Pendleton cerca de San Diego y que se encontraba en Los Ángeles para visitar a familiares y amigos.

De acuerdo a la policía, Segovia no vestía uniforme al momento del tiroteo y no se han identificado sospechosos. Los investigadores no cuentan con un motivo para el ataque.