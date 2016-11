Marco Rubio da ‘consejo’ a Trump contra inmigrantes (VIDEO)

El senador Marco Rubio dijo el domingo que le sugerirá al presidente electo Donald Trump que no renueve el programa DACA, informó el portal de The Hill.

Rubio de ascendencia cubano americano explicó que “recomendó” este domingo a Trump que permita que los jóvenes con DACA gocen del estatus mientras les dure el permiso, sin embargo sorprendió al solicitar que después de eso no se les renueve ese beneficio.

“No le quitaría el estatus a las personas que ya tienen el (programa) por un período de tiempo, no les quitaría retroactivamente ese estatus…pero de ahí en adelante no permitiría que se renovara el mismo”, contó al periodista de NBC Chuck Todd, en el programa Meet the Press.

Rápidamente la reacción de grupos pro inmigrantes no se hizo esperar, y lo criticaron. Sin embargo también muchos recordaron que durante su campaña primaria por la nominacion republicana dijo que de ganar la presidencia eliminaría el programa “en el primer día”.

“Esto nos dará un tiempo definido para trabajar en ello, comenzando con seguridad fronteriza, la modernización del sistema de inmigración legal y luego…avanzar sobre algo muy razonable para personas como ellos que vinieron aquí de niños o aquellos que han estado aquí por muchos años que no son delincuentes, para permitirles llegar a un estatus en forma legal y no inconstitucional, como DACA”, dijo Rubio.