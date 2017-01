¿Malia se une contra Trump? (FOTOS)

Malia Obama, la hija mayor del expresidente, ha vuelto a acaparar los titulares después de que fue supuestamente captada en una manifestación contra la reanudación de la construcción del oleoducto Dakota Access ordenada por el actual mandatario Donald Trump.

El portal de The Hill explicó que en redes sociales circulan fotografías de la joven de 18 años se puede ver a la joven al parecer participando en la protesta contra la construcción de este ducto que, se dice, contaminará fuentes de agua potable y dañará zonas sagradas para los nativos americanos.

La joven Obama fue elogiada por su compañera manifestante, la actriz Shailene Woodley, quien también asistió al evento en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah.

“Fue incredible ser testigo de cómo un ser humano y una mujer explora su interior y sale de su familia y de los apegos que este país tiene con ella… porque ella reconoce, independientemente de su apellido, que si no participa en la democracia, no habrá mundo para sus futuros hijos”, dijo la actriz a Democracy Now .

Según informes, Malia interrumpió las vacaciones de su familia en el Caribe para asistir al festival de Sundance.

Lejana al Caribe donde vacacionan sus papás y sin importarle la tormenta de nieve, Malia hizo un espacio en sus actividades durante el Festival de Cine de Sundance para manifestarse en calles de Utah contra este proyecto que meses antes había sido suspedido por orden de su padre, informó la revista Quién.

Malia Obama joins Dakota Access pipeline protest at Sundance https://t.co/8RtAHZ9jQV pic.twitter.com/o7aboCYycG — Mercury News (@mercnews) 27 de enero de 2017

Miles celebraron en redes sociales la participación de Malia, entre ellos la cantante Miley Cyrus, quien incluso se atrevió a presagiarle un futuro en la política.

Malia Obama participa en el Festival de Cine de Sundance como staff de la productora The Weinstein Company.

La hija mayor del ex Presidente Barack Obama planea estudiar cinematografía, y antes de ingresar a la universidad, trabaja como becaria, informó TMZ.

Malia fue vista en la proyección de la cinta Beach Rats, en el festival en Park City, Utah.

A pesar de que ya no es una primera hija, la presencia de Malia en el festival no pasó desapercibida.

“La única celebridad que importa en Sundance: Malia Obama cenando unas cuantas mesas”, escribió el gerente de talento Scott Fisher en su cuenta de Twitter.

The Weinstein Co. es el estudio que estuvo detrás de películas como El Artista y El Discurso del Rey.