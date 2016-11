Madre hispana podría ir a la cárcel por vender ceviche a través de Facebook

En Facebook se unió a una comunidad de intercambio de recetas y venta ocasional de platillos, sin imaginar que su ceviche casero podría llevarla a la cárcel.

Y es que Mariza Reulas, una madre soltera de Stockton, California, podría enfrentar una condena en la cárcel por vender comida sin los permisos de salud necesarios, según informaron diversos medios de comunicación, como el Daily Mail.

Sin saber que la persona detrás del pedido era un agente encubierto, la madre de seis menores tomó a través de Facebook la orden de ceviche, que es un platillo elaborado con pescado crudo fresco y servido sobre una tostada con aguacate, camarón y limón.

Reulas no ha querido declararse culpable y se espera que se presente en la corte la próxima semana, por vender su ceviche sin permiso.

“Era simplemente irreal que estuvieran diciendo que podrías enfrentar hasta un año en la cárcel”, dijo Ruelas a Fox 40.

Una docena de otros miembros del grupo fueron citados por vender alimentos y participar en negocios sin permiso, según documentos de la corte revisados por la red.

Su hijo de seis años de edad, le pregunta antes de cada cita en la corte si ella va a volver, dijo.

Vender comida sin permiso y sin someterse a inspecciones del departamento de salud pone a los clientes en riesgo y no es justo para los dueños de negocios que realmente solicitan permisos, dijo Kelly McDaniel, fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín.

Reulas dijo en una página de Go Fund Me creada el sábado que ella nunca pensó que la situación sería tan mala.

“Fue un hobby que mis chicas y yo disfrutamos haciendo juntas en un fin de semana libre”, escribió.

“Definitivamente voy a estar buscando abrir un pequeño restaurante después de que todo esto termine y sobre todo, con todo el apoyo de la gente. Haré mi mejor esfuerzo para servirles mis platillos”.

Ruelas se presentará en la corte el miércoles, escribió el New York Daily News.