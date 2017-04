Lo que esconde esta imagen es terrible (FOTO)

Una fotografía de veinte cuchillos, una bala y carteles amenazantes, ocasionó que cientos de usuarios de Twitter sintieran náuseas.

Y es que la fotografía muestra la violencia, la amenaza, el amedrentamiento y el intento de posesión a la que era sometida una mujer.

El inspector Jack Rowlands, de la Policía Metropolitana de Londres, mostró la imagen y con ella explicó lo sucedido: “hace unas semanas, un compañero mío acudió a un caso de violencia doméstica y encontró esto cuando entró. La mujer fue rescatada con vida y el agresor acabó detenido y acusado”, dijo.

A few weeks back a colleague of mine went to a domestic assault & found this when he entered. Male arrested & charged. Life saved pic.twitter.com/HjHNFplrsO

— Insp Jack Rowlands (@earlyyearscop) 21 de marzo de 2017