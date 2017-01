Medios afirman que un hispano está detrás del tiroteo en el aeropuerto

El exmilitar Esteban Santiago Ruiz, un joven de 26 años nacido en Nueva Jersey, es el hombre señalado por el senador por Florida Bill Nelson como el presunto autor del ataque ocurrido hoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) y que acabó con la vida de cinco personas.

Aunque las autoridades policiales no han revelado la identidad de la persona que a las 12.55 hora local (17.55 GMT) abrió fuego en la zona de recogida de equipajes de la terminal 2 de este aeródromo, y que hirió además a 8 personas, es el nombre que ya manejan todos los medios.

Nelson indicó que fuentes oficiales le informaron de que el joven portaba una identificación militar, aunque se desconoce aún si podría pertenecer a otra persona.

Algunos medios han señalado que el presunto atacante es de origen puertorriqueño, que fue miembro de la Guardia Nacional y estuvo destacado un año en Irak.

El hermano del sospechoso, Bryan Santiago, declaró a NBC News que el presunto atacante creció en Puerto Rico, en donde sirvió en la Guardia Nacional, luego fue destacado en Irak y posteriormente se mudó a Alaska, donde trabajó como guardia de seguridad.

“Era una persona normal, espiritual, una buena persona”, manifestó el hermano, quien reveló que Esteban Santiago sufría desordenes postraumáticos desde su experiencia en Irak.

El hermano del hombre que fue arrestado como sospechoso dijo que el presunto responsable estuvo en tratamiento psicológico cuando vivió en Alaska.

Bryan Santiago dijo a The Associated Press que su familia recibió una llamada telefónica en meses recientes de la novia de Esteban Santiago, de 26 años, alertándolos sobre la situación.

Bryan Santiago señaló que no sabía de qué estaba siendo tratado su hermano y que nunca hablaron sobre ello por teléfono.

Agregó que Esteban Santiago nació en New Jersey pero se mudó a Puerto Rico cuando tenía 2 años de edad. Dijo que Esteban Santiago creció en el poblado costero de Peñuelas, en el sur de la isla, y prestó servicio en la Guardia Nacional del territorio estadounidense durante un par de años.

Fue enviado a Irak en 2010 y pasó un año allá con el 130mo Batallón de Ingenieros, en la 1013era Compañía de Ingenieros de Aguadilla, según el mayor Paul Dahlen, vocero de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

El canal CBS señaló que en 2011 y 2012 Santiago fue investigado por pornografía infantil, aunque no hubo evidencia suficiente para acusarlo, y que en noviembre de 2016 entró en una oficina del FBI en Anchorage (Alaska) y dijo que estaba siendo obligado a enrolarse en las filas del Estado Islámico (EI).

Santiago habría volado hacia Fort Lauderdale, a 40 kilómetros al norte de Miami, procedente de Minneapolis. Air Canada y Delta Airlines, las dos aerolíneas que ocupan la terminal 2 del aeropuerto en la que se produjo el tiroteo, han señalado que no tienen en sus registros un pasajero con el nombre de Esteban Santiago Ruiz.

Testigos presenciales indicaron que el sospechoso voló hoy al sur de Florida y, después de recoger su maleta, fue al baño, donde extrajo el arma que había facturado, regresó a la zona de equipajes y comenzó a disparar.

En una rueda de prensa ofrecida esta tarde, las autoridades federales y locales declinaron revelar la identidad del autor del ataque, quien fue detenido sin incidentes poco después del ataque, así como del arma utilizada.

Scott Israel, alguacil del condado de Broward, donde se asienta el aeródromo, dijo hoy que es “demasiado pronto” para saber si el tiroteo es un acto de terrorismo y que es interrogado por agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y del departamento de homicidios de Broward para establecer el “motivo” del ataque.

Mark Lea, un testigo del suceso, declaró a la cadena MSNBC que el atacante disparó con una pistola de 9 milímetros hasta que acabó sus municiones.

Otro testigo, John Schicher, manifestó que los disparos fueron aleatorios y que las personas se tiraron al suelo en medio del pánico.

En una rueda de prensa, el gobernador de Florida, Rick Scott, señaló que entre los heridos hay personas en estado crítico.

El aeropuerto de Fort Lauderdale, que por estas épocas puede recibir hasta 100.000 pasajeros, permanece cerrado y muchos personas se hallan aun en las pistas de aterrizaje, a la espera de que las autoridades policiales levanten la clausura temporal.

El ataque ocasionó que los pasajeros salieran corriendo de la terminal hacia las pistas, algunos con su equipaje en la mano, y que el aeropuerto entero cerrara operaciones.

“Las personas comenzaron a gritar y tratar de salir por cualquier puerta que pudieran o a esconderse bajo los asientos”, dijo el testigo Mark Lea a MSNBC. “Él simplemente siguió acercándose, disparándole a las personas al azar, sin motivo ni razón”.

Las autoridades dijeron que investigan el móvil de lo ocurrido.

“Bien podría tratarse de una persona con problemas mentales, o podría tratarse de alguien con un motivo más siniestro del que nos debemos preocupar a diario, y es el terrorismo”, dijo el senador de Florida Bill Nelson. “No podemos concluir eso”.

Es legal que los pasajeros de avión viajen con armas y municiones siempre y cuando sean transportadas en una maleta documentada —no a bordo de la cabina de pasajeros_, no estén cargadas y se lleven en un contenedor rígido. Las armas deben reportarse a la aerolínea al documentar.

Chip LaMarca, comisionado del condado de Broward, dijo a The Associated Press que el atacante llegó a Fort Lauderdale a bordo de un vuelo canadiense con una pistola en la maleta de cargo.

“Después de recoger su maleta, fue al baño y cargó el arma y comenzó a disparar. No sabemos por qué”, dijo LaMarca.

No obstante, la embajada canadiense dijo que el sospechoso no llegó de Canadá y no iba en el vuelo de Air Canada, sino que al parecer voló procedente de Anchorage, Alaska.

El ataque ocurrió en la Terminal 2, donde operan Delta Air Lines y Air Canada.

Lea comentó que el atacante no dijo palabra alguna mientras “recorría los carruseles de equipaje, disparando entre las maletas para agredir a las personas que se escondían”. El agresor tenía una pistola y descargó tres cargadores de municiones, señaló el testigo.

“Luego arrojó el arma y se tiró al piso hasta que la policía llegó”, añadió Lea.

El sheriff Scott Israel dijo que cinco personas murieron y ocho resultaron heridas. No se reveló en qué condiciones estaban. Israel agregó que el atacante fue arrestado y estaba ileso. Ningún agente disparó un solo tiro, y el sospechoso estaba siendo interrogado por el FBI, agregó.

El aeropuerto suspendió operaciones mientras las autoridades se apresuraban a la escena, y el personal médico atendió a por lo menos una víctima que sangraba sobre la pista.

Un video subido a Instagram aparentemente muestra a varias personas heridas en la zona de recolección de equipajes de la terminal. Una persona parece estar tirada sobre un charco de sangre con una herida en la cabeza.

Pence lamenta la “desoladora pérdida de vidas”

El vicepresidente electo, Mike Pence, lamentó hoy la “desoladora pérdida de vidas” por el tiroteo que tuvo lugar hoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida), y dijo que el hecho se registra en una época “muy desafiante”.

Pence hizo sus declaraciones a los periodistas a la salida de las reuniones que mantuvo hoy con el presidente electo, Donald Trump, y otros integrantes del equipo en la Torre Trump de Nueva York.

El vicepresidente electo quiso hacer los comentarios a raíz de la muerte de cinco personas por los disparos hechos por un hombre que fue identificado como Esteban Santiago, de 26 años y origen puertorriqueño y quien, al parecer, tenía trastornos mentales.

Según informes de medios de comunicación, el atacante, que supuestamente sirvió en la Guardia Nacional de Puerto Rico y fue destacado en Iraq, utilizó un arma que llevaba en su equipaje y que sacó después de aterrizar en el aeropuerto.

Pence dijo que tanto él como Trump hablaron telefónicamente varias veces con el gobernador de Florida, Rick Scott, y destacó su “liderazgo” y el de los equipos de emergencia que fueron desplazados al aeropuerto tras informarse de los disparos.

“Es una época muy desafiante”, agregó Pence, que no aceptó preguntas de los periodistas.

Pence se refirió también a una reunión que había mantenido previamente con Trump y los servicios de inteligencia sobre los ataques cibernéticos rusos durante las elecciones, pero sólo comentó esa reunión repitiendo los mismos datos del comunicado oficial. (Con información de EFE y AP).