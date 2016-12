‘Lo hicimos’: Así reaccionó Trump después de decisión de Colegio Electoral

Después de que el Colegio Electoral certificara hoy el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre, tras fracasar los intentos para convencer a algunos electores republicanos de que no votaran al magnate, el republicano ofreció sus primeras declaraciones a través de Twitter.

“¡Lo hicimos!”, escribió, “Gracias a todos mis grandes partidarios, ganamos oficialmente las elecciones (a pesar de todos los medios de comunicación distorsionados e inexactos)”, finalizó su mensaje.

We did it! Thank you to all of my great supporters, we just officially won the election (despite all of the distorted and inaccurate media).

