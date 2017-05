Llegan los cambios a las tarjetas de residente permanente (‘green card’) y al documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) que venía anunciando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) para este 1 de mayo.

Según la agencia, en las ‘tarjetas verdes’ prevalecerá el color verde mientras que en la autorización de empleo (EAD) será el color rojo y un águila clava.

Starting in May, you will begin seeing new designs on the Green Cards and Employment Authorization Documents that we issue. pic.twitter.com/FhCe5WrEs6

— USCIS (@USCIS) 1 de mayo de 2017