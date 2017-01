Legislador republicano: Idea de que México pague por el muro fue un “truco”

Un legislador republicano se ha mostró escéptico a la idea del presidente electo Donald Trump, de cobrarle a México un muro para detener a los inmigrantes indocumentados, al punto que cree que fue un “truco”.

“No creo que esto vaya a pasar”, dijo el republicano Mike Coffman de Colorado, en declaraciones dadas a la cadena CNN.

La promesa, es una de las más polémicas de Trump y para que sea realidad deberá contar con el apoyo de los legisladores para que cuente con los fondos.

De acuerdo al sitio The Hill, el paquete de gastos deberá aprobarse antes del 28 de abril.

El sitio recordó que la idea de construir un muro no es del todo nueva, ya que en el 2006 una ley firmada por el expresidente George W. Bush, propuso la construcción de una barrera física, sin embargo el proyecto nunca se cristalizó.

De no pagar México por le muro como lo ha prometido Trump, el muro le costará, según un estimado, $14,000 millones a los estadounidenses.

Trump se ha sacudido de los reportes periodísticos que señalan en eventual costo del muro.

“Los medios deshonestos no informan que cualquier dinero que se gaste en la construcción del ‘gran muro’ será pagado más tarde por México”, insistió el presidente electo, en la red social Twitter.