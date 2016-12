Legislador pide a Trump que ‘pare de tuitear’

Un legislador demócrata asistió a la Cámara de Representantes para implorar al presidente electo, Donald Trump, que disminuya su presencia en las redes sociales.

El representante Jim McDermott (D-Wash.) expresó su preocupación por el uso provocativo de Trump del Twitter mientras se realiza la transición presidencial, según información publicada por el sitio de noticias The Hill.

Entre otras cosas, el presidente electo usó Twitter para pedir la cancelación de un contrato de Boeing para un nuevo avión de la Fuerza Aérea Uno, diciendo erróneamente que éste costaría más de 4 mil millones; horas más tarde la compañía los desmentiría, asegurando que el precio es de sólo 170 millones.)

El presidente electo también ha apuntado hacia China, ha dicho que las personas que quemen la bandera estadounidense deben perder su ciudadanía y ha reclamado sin pruebas que millones de personas votaron ilegalmente en la elección presidencial, entre otros provocadores tuits desde que ganó la elección, dice The Hill.

“Lo que tenemos ahora es un presidente electo corriendo por todo el mundo con su (cuenta de Twitter), haciendo declaraciones que son perturbadoras y que distraen al público estadounidense”, dijo McDermott en la Cámara de Representantes.

“Él llama a Taiwán y plantea preguntas sobre nuestra relación con China como si fuera secretario de Estado, pero ni siquiera ha encontrado a alguien para hacer ese trabajo”, dijo, haciendo referencia a la llamada telefónica de Trump la semana pasada con el líder de Taiwán, que dejó atrás décadas de protocolo diplomático.

“Debería estar en la oficina de transición para averiguar cómo puede hacer una transición suave del gobierno estadounidense, del gobierno eficientemente dirigido de Obama a su administración, no tomar las decisiones por sí mismo y salir y anunciarlas a través de tuits a las 3:00 am porque no puede dormir”, agregó.

El demócrata de Washington tiene algunos consejos para Trump: “Deje de tuitear señor presidente electo”.

El martes, el vocero Paul Ryan (R-Wis.) rechazó las críticas de Trump sobre su plática con la presidenta taiwanés y minimizó la importancia de los tuits del presidente electo.

“No voy a entrar en los tuits. ¿Crees que voy a sentarme aquí y… comentar los tuits diarios? No voy a hacer eso”, dijo Ryan en una conferencia de prensa.

McDermott, que se retira a finales de este año después de 28 años en la Cámara, expresó preocupación por sus colegas en la próxima sesión del Congreso.

“Tenemos un proceso democrático. Y la carga sobre la Cámara de Representantes cuando la deje, quiero decir, de muchas maneras lamento estar saliendo porque creo que va a ser una sesión muy dura para ayudar al nuevo presidente a entender cómo funciona realmente una democracia”, dijo.