Le sacan más ‘trapos sucios’ a Hillary y mantiene ventaja de 50 puntos entre hispanos

Mientras que la candidata demócrata, Hillary Clinton, mantiene una ventaja de 50 puntos sobre su rival republicano, Donald Trump, entre los hispanos del país, el FBI hizo hoy públicos nuevos documentos sobre su investigación a la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, quien envió mensajes con información oficial desde servidores privados de correo electrónico cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

Las nuevas cien páginas publicadas hoy sugieren que un alto funcionario del Departamento de Estado presionó al FBI para que no marcara como clasificado un correo electrónico sobre el ataque de 2012 contra el consulado de EEUU en Bengasi (Libia), en el que murió el embajador en Libia y otros tres estadounidenses.

Los emails filtrados por el grupo WikiLeaks durante el fin de semana revelan que la campaña de Hillary Clinton estaba preocupada por la manera de responder a la reacción de la comunidad gay sobre una declaración relativa a la ex primera dama Nancy Reagan y el sida. Otros documentos son transcripciones de conferencias y sesiones de preguntas y respuestas organizadas por la financiera Goldman Sachs en 2013, por las que Clinton cobró cientos de miles de dólares en honorarios.

Los documentos estaban entre los miles de correos electrónicos hackeados al jefe de la campaña de Clinton, John Podesta. A continuación, un desglose de las revelaciones:

RESPUESTA A LA REACCION QUE SUSCITO EL ELOGIO A NANCY REAGAN

Los asesores de Hillary Clinton mostraron inquietud ante la reacción de la comunidad LGBT cuando Clinton elogió a Nancy Reagan por iniciar una “conversación nacional” sobre el sida en la década de 1980.

Los activistas culpan al presidente Ronald Reagan por su respuesta a la crisis del sida, que consideran extremadamente lenta.

Clinton tuiteó inmediatamente una disculpa después de sus declaraciones en marzo, pero sus asesores pensaron que la comunidad LGBT estaba insatisfecha.

“No quiero que esto se prolongue”, escribió el director de enlace de la campaña con los LGBT, Dominic Lowell.

DISCURSOS EN WALL STREET

Hillary Clinton generalmente evitó criticar de manera directa a Wall Street al analizar las causas y respuestas al derrumbe financiero en una serie de conferencias pagas a Goldman Sachs, según las transcripciones reveladas por WikiLeaks.

Tres transcripciones difundidas el sábado no contenían revelaciones nuevas que demostraran de manera contundente que estaba influenciada indebidamente por el sector bancario y sus grandes donaciones, como insinuaba su rival en las primarias Bernie Sanders.

La campaña de Clinton no confirmó ni negó la autenticidad de los emails filtrados.

TOUR DE DISCULPAS

Clinton dijo a la “Cumbre de Constructores e Innovadores que debió realizar el “Tour de disculpas de Clinton” después que WikiLeaks en 2010 publicó cables diplomáticos filtrados por Chelsea Manning, antes conocida como Bradley Manning. Clinton dijo que en los cables se caracterizaba a ciertos líderes extranjeros como “vanidosos, egoístas, ávidos de poder, corruptos. Adicionalmente, sabíamos que lo eran. Esto no era ficción”.

“Escuché a hombres llorar”, recordó Clinton. “Lo digo literalmente. ‘Soy amigo de Estados Unidos, ¿tú dices esto sobre mí?'”.

SIRIA

Meses después de dejar el Departamento de Estado en 2013, Clinton dijo en una conferencia de Goldman Sachs que le hubiera gustado que Estados Unidos interviniera en Siria “de la manera lo más encubierta en que pudieran intervenir los estadounidenses”.

Añadió que “antes lo hacíamos mucho mejor que ahora. Ahora la gente no puede evitarlo. Tienen que ir a decirle al periodista amigo y a alguien más: mira lo que hacemos, quiero que se me dé crédito por esto”.

CHINA

En la conferencia de junio de 2013, Clinton dijo que el presidente chino Xi Jinping era “un líder público más sofisticado, más eficaz” que su predecesor Hu Jintao. Clinton dijo sobre Xi que “se puede conversar informalmente con él, como ha hecho conmigo”. Dijo que la experiencia de Xi al visitar Iowa en los 80 “fue una parte importante de su propio desarrollo”.

De acuerdo con uno de los documentos publicados, un agente del FBI tuvo una reunión en 2015 con un alto funcionario de la diplomacia estadounidense, Patrick Kennedy, quien pidió al agente que no considerara como clasificado el correo electrónico sobre Bengasi, ataque sobre el que Clinton ha recibido fuertes críticas.

Según los documentos, cuando el agente del FBI se negó a aceptar la petición, Kennedy se dirigió a un funcionario de mayor rango del FBI para ofrecerle mejores condiciones para la agencia de inteligencia en el extranjero.

“A cambio de marcar el correo electrónico como no clasificado, el Departamento de Estado de manera recíproca permitiría al FBI tener más agentes en países donde su presencia está prohibida”, resume uno de los documentos publicados hoy, donde se recoge una entrevista del FBI con un testigo no identificado.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, negó hoy que hubiera ningún tipo de “quid pro quo” (una cosa por otra) en la reunión de Kennedy con el FBI, y que fue esa agencia la que planteó la posibilidad de ampliar su presencia en algunas embajadas de EEUU “al final de la reunión”, sin relacionarlo con el otro tema.

“Cualquier afirmación de que esto fue un ‘quid pro quo’ es francamente insultante”, dijo Toner en su conferencia de prensa diaria, en la que defendió que Kennedy simplemente trató de “aclarar el razonamiento del FBI” para marcar el correo como confidencial.

“Hubo grandes desacuerdos entre las distintas agencias (del Gobierno de EEUU) sobre si cambiar las clasificaciones de este material”, admitió Toner, pero insistió en que no hubo negligencia.

Aún así, los nuevos documentos del FBI pueden proporcionar más artillería al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, quien ha cuestionado en varias ocasiones la imparcialidad del FBI y del Departamento de Justicia para investigar a Clinton.

“Estos documentos del FBI proporcionan una prueba innegable de que Hillary Clinton en connivencia con el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado encubrieron las actividades delictivas al más alto nivel”, consideró en un comunicado de la campaña de Trump el general retirado Michael Flynn.

Flynn, que llegó a sonar como posible vicepresidente de Trump, aseguró que Clinton ha puesto “en riesgo” la seguridad de EEUU y que “si alguna persona hubiera hecho una fracción de lo que (ella) ha hecho con nuestra información sería perseguida penalmente”.

Los documentos hechos públicos hoy supuestamente sirvieron al director del FBI, James Comey, para recomendar en julio al Departamento de Justicia que no presentara cargos contra Clinton.

Entonces, Comey criticó el uso “extremadamente descuidado” que hicieron Clinton y sus ayudantes de información muy sensible, pero aseguró que los investigadores no habían encontrado pruebas sobre el deseo de la ex secretaria de Estado de violar las leyes que rigen el manejo de información clasificada.

El cierre de la investigación del FBI parecía haber dado un portazo a la polémica, que se desató a comienzos de 2015, cuando los medios revelaron que, durante sus cuatro años en el Departamento de Estado, Clinton usó en todo momento una cuenta personal para sus comunicaciones.

Pero el goteo de publicación de documentos del FBI no permite enterrar la controversia, que sigue viva a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas del 8 de noviembre.

Por otra parte la encuesta de NBC News, The Wall Street Journal y Telemundo, realizada del 10 a 13 de octubre a 300 latinos registrados como votantes, indica que el 67 % tiene intención de votar por Clinton, el 17 % por Trump, el 3 % por el libertario Gary Johnson y otro 3 % por la candidata “verde” Jill Stein.

Teniendo en cuenta solo a los candidatos de los partidos mayoritarios, el apoyo de los hispanos a Clinton trepa hasta el 70 % y el de Trump se mantiene en el 17 %.

Los porcentajes son similares a los de la anterior encuesta de los tres medios citados, publicada a mediados de septiembre, pero en está hay un cambio significativo en cuanto al interés de los hispanos por las elecciones del 8 de noviembre.

Ahora el 69 % dice que está muy interesado en las votaciones, mientras que a mediados de septiembre los que se sentían así eran el 60 %.

Además, el 82 % dice que está absolutamente seguro de que votará.

Los resultados de esta encuestas, cuyo margen de error es de ±5,66 %, son similares a otra publicada a comienzos de este mes, realizada por la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO) y Telemundo.

En ese sondeo el 73 % de los hispanos dijo tener intención de votar por Clinton, un punto más que la semana anterior, frente al 16 %, dos puntos menos, que se inclinaba por Trump.

NALEO calcula que más de 13,1 millones de hispanos votarán en las elecciones del próximo 8 de noviembre, de un total de 27 millones de latinos que se estima son elegibles para ejercer este derecho. EFEUSA

ar/ims

Quieren reconquistar a Hillary en México

Si Hillary Clinton, candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, queda electa habrá que esforzarse para estrechar las relaciones económicas con México, coinciden analistas.

Esta semana se llevará a cabo el tercer, y último debate, antes de las elecciones que se celebrarán el primer martes de noviembre y llama la atención que luego de la invitación del Gobierno mexicano para visitar el País, esta candidata no ha mencionado a México durante su campaña, destacaron.

José Manuel Valencia, director de las carreras de Negocios Internacionales del Tec de Monterrey campus Santa Fe, explicó que luego de la visita de Donald Trump, candidato republicano, al que se dio trato similar al de Jefe de Estado, generó cierto distanciamiento.

“A la Administración actual difícilmente le va a alcanzar el tiempo para componer la relación y eso en caso de que a ella le interese componerla, es un juego que Estados Unidos dictará y ellos no tienen prisa por reconstruir puentes, así que tocará al Gobierno hacer esfuerzo extra en corto tiempo”, precisó en entrevista.

Valencia explicó que en caso que Clinton gane será necesario que México analice en qué Estados se gana y en dónde pierde para que a partir de esa lectura política se pueda retomar el diálogo con temas específicos.

Luis Enrique Zavala, vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), dijo que la tendencia de esta política es continuar con los compromisos ya establecidos lo cual significa que no habría una ruptura de relaciones.

“Habría tranquilidad porque garantizaría que las maquiladoras y la inversión extranjera tendrían certeza que no habrá cambio; si gana tampoco observamos que habrá cosas en materia de remesas, es decir, se mantendría relativamente estable pero con cambios”, señaló.

A lo que habría que estar pendiente es a este sentimiento de inconformidad que está surgiendo en las clases medias con el modelo económico y a eso se suma que el empleo no está creciendo al ritmo necesario, entonces probablemente a partir de aquí comenzará a notarse un cambio en las políticas.

“La próxima elección no es para escoger un dictador, se está eligiendo al Presidente de una democracia que tiene que pasar por comités y asesores, no es fácil que ciertas políticas de comercio exterior se descalifiquen, como abandonar tratados de libre comercio”, explicó Manuel Díaz, presidente de Grupo Ei.

Para este empresario más allá de ligeros movimientos en los mercados, el triunfo de Clinton será benéfico para el País.

Hacen liberales mitin por Clinton

Dos íconos de la comunidad liberal, el senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders, y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, hicieron campaña juntos por primera vez para impulsar la candidatura presidencial de Hillary Clinton.

El evento, que tuvo lugar en Denver, Colorado, fue una oportunidad para exponer a la comunidad progresista estadounidense lo imperativo que es que el candidato republicano, Donald Trump, no llegue a la Casa Blanca, explicó Sanders.

Para el senador, no obstante, hay un segundo objetivo en mente con esta actividad: reunir a los votantes afines a la implementación de la plataforma demócrata adoptada tras la convención del partido en Filadelfia, en julio pasado.

La plataforma, impulsada por Sanders, segundo lugar en las primarias demócratas, es la más progresista en la historia del partido, presume.

“(Implementar esa plataforma) tiene que convertirse en el foco de los progresistas el día después de la elección”, insistió el senador.

Durante una charla reciente, contó Sanders, él y Warren decidieron que querían hacer un evento dirigido a la comunidad progresista, y por ello decidieron hacer el mitin en una unión estudiantil que reúne a varios campus universitarios, incluyendo a la Universidad de Colorado en Denver.

Tanto Sanders como Warren han estado haciendo campaña por separado a favor de Clinton.

Warren, de hecho, fue considerada una potencial compañera de fórmula de la demócrata.

Califica Clinton a Trump de acosador

Hillary Clinton, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, no dudó en decir que Donald Trump es un abusador.

La ex Secretaria de Estado publicó un video en su cuenta oficial de Twitter que muestra la definición de la palabra “bully” y, posteriormente, compara la actitud del republicano con actitudes similares de distintas películas de los 80 y 90.

“Hay muchos abusadores en este mundo. Lo último que necesitamos es uno en la Casa Blanca”, añadió la demócrata al tuit.

De acuerdo con la definición del video, un “bully”, o abusador en español, es una persona fanfarrona y prepotente que hace menos o intimida a las demás.

Tras varias comparaciones de las expresiones del magnate con personajes de abusadores de películas como “Volver al futuro”, “Karate Kid” y “Chicas pesadas”, aparece Clinton en un acto de campaña hablando con una chica que es atacada por sufrir asma.

“Realmente creo que necesitamos más amor y ternura en nuestro país.

“Es por eso que debemos hacerle frente a los abusadores donde estén, y porque no debemos dejar que un ‘bully’ llegue a la presidencia, porque eso no es lo que somos como estadounidenses”, explica Clinton en la grabación. (Con información de AP, EFE y Agencia Reforma).