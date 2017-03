Le piden apretón de manos a Trump… y él ¿la ignora? (VIDEO)

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a la canciller alemana, Angela Merkel, para una reunión en donde abordaron distintos temas como sus diferencias respecto a la OTAN, Rusia y el comercio internacional.

Sin embargo un nuevo supuesto “desaire” del presidente durante la reunión no pasó desapercibido. En un video que circula en las redes se puede ver el momento en que Merkel le sugiere que se den un apretón de manos, animada por los periodistas. Mientras que Trump ignora por completo la propuesta.

El diario Huffington Post sañaló que Trump sólo se limitó a hacer una mueca y ni siquiera miró a la canciller alemana y siguió con la vista fija en las cámaras.

Sin embargo el portal de Politico señala que no está claro si Trump escuchó o no a Merkel, aunque la imagen que recogieron las cámaras ya está circulando en las redes.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7 — David Mack (@davidmackau) March 17, 2017

This is what the awkward photo op between Angela Merkel and Donald Trump looked like https://t.co/Nb6wRjWWUc pic.twitter.com/jnS4RzFDky — Financial Times (@FT) March 17, 2017